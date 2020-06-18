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Türkiye’de ilk teslim edilen elektrikli MINI

MINI'nin tam elektrikli modeli olan Cooper SE, Türkiye'de ilk sahibine teslim edildi. Cooper SE ülkemizde 3 farklı donanımla satın alınabiliyor, başlangıç fiyatı ise 311 bin 38 TL...

Sozcu.com.tr
11:20 -
Haberler Otomotiv
Türkiye’de ilk teslim edilen elektrikli MINI

50 kW'lık hızlı şarj sayesinde 32.6 kWh kapasiteli pillerinin yüzde 80'ini sadece 35 dakikada doldurabilen MINI Electric, özel olarak geliştirilen lityum-iyon bataryaları ile tam şarjda 232 km'ye kadar menzili ile dikkat çekiyor.

Güncel MINI 3 Kapı modeli üzerinde geliştirilen MINI ELECTRIC, 184 bg güç ve 270 Nm tork üreten motoru ile 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede ve 0-100 km/s hızlanmasını ise 7.3 saniyede tamamlıyor.

MINI ELECTRIC, iç mekanda sunduğu 6.5 inçlik renkli ekrana sahip gösterge paneli ile de diğer MINI modellerinden ayrılıyor. Standart olarak sunulan LED farlar, LED sis farları ve MINI Connected dokunmatik ekran, Yeni MINI ELECTRIC'in dikkat çeken donanımları arasında yerini alıyor.

sis Türkiye
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