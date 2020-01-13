Türkiye’de kaç adet hibrit ve elektrikli otomobil satıldı?

Otomotiv endüstrisindeki “elektrik” dönüşümü tam hızıyla devam ediyor. Bu dönüşüm adı altında markalar yarı ve tam elektrikli otomobillerini tanıtmaya tüm hızıyla devam ediyor. Günümüzde 100’lerle ifade edilen elektrik motorlu otomobil modeli sayısı gelecek 5 yıl içerisinde 1000’in üzerine çıkmaya hazırlanıyor.

Avrupa’da uygulanan katı emisyon kurallarıyla birlikte tüketici elektrik motorlu otomobil yönlendirilirken Türkiye’de bu durum nasıl, hiç merak ettiniz mi?

2019 yılında Türkiye’de 25 farklı model elektrik motorlu otomobil satıldı. Bunlardan kimi kablo ile şarj edilen hibrit motorlu versiyonken, kimi tam elektrikli kimi de kendi kendini şarj eden teknolojiye sahip olan hibrit motorlu teknolojiye sahip olanlardan oldu. Özellikle ülkemizdeki şarj istasyonu altyapısına en uygun olan elektrikli otomobil olan “hibrit” motorlu araçlar zirvedeki yerini aldılar diyebiliriz.

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Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen Toyota CH-R ve Toyota Corolla Hybrid otomobiller en çok satanlar arasında. Ayrıca fiyatlar incelendiğinide ise bu iki modelin sahip olduğu devlet teşvikinin ne kadar fazla katkı sağladığını hemen fark ediyorsunuz. En ucuz tam elektrikli otomobil olan smart EQ ForTwo ise 157 bin TL fiyata ve 16 satış adedine sahip.

İŞTE TÜRKİYE’DE SATILAN ELEKTRİKLİ VE HİBRİT OTOMOBİLLERİN LİSTESİ

BMW i3(s versiyonu da dahil) Tam elektrikli “50 adet satılmış” (Fiyat belirtilmemiş)

BMW i8 plug-in hybrid “2 adet satılmış” (1.525.300 TL)

BMW 740Le xDrive plug-in hybrid “8 adet satılmış” (Fiyat belirtilmemiş)

Hyundai Ioniq Hybrid “16 adet satılmış”(Fiyat belirtilmemiş)

Honda CR-V Hybrid “6 adet satılmış” (450.355 TL)

Jaguar I-Pace Tam elektrikli “119 adet satılmış” (695.340 TL)

Kia NIRO Hybrid “6 adet satılmış” (Fiyatı belirtilmemiş)

Land Rover RR Sport Plug-in Hybrid “39 adet satılmış” (1.372.572 TL)

Land Rover RR Plug-in Hybrid “180 adet satılmış” (1.870.402 TL)

Lexus LS Hybrid “4 adet satılmış” (1.713.127 TL)

Lexus GS Hybrid “2 adet satılmış” (Fiyat belirtilmemiş)

Lexus CT Hybrid “14 adet satılmış” (280.777 TL)

Lexus ES Hybrid “28 adet satılmış” (734.669 TL)

Lexus NX Hybrid “5 adet satılmış” (625.355 TL)

Lexus RX Hybrid “5 adet satılmış” (702.877 TL)

Lexus LC Hybrid “1 adet satılmış” (1.763.932 TL)

Mercedes-Benz GLC350e Plug-in Hybrid “7 adet satılmış” (Fiyat belirtilmemiş)

Renault Zoe Tam elektrikli “31 adet satılmış” (234.500 TL)

Smart EQ ForTwo Tam elektrikli “16 adet satılmış” (157.100 TL)

Smart EQ Forfour Tam elektrikli “6 adet satılmış” (161.100 TL)

Toyota C-HR Hybrid “2588 adet satılmış” (192.950 TL)Toyota Camry Hybrid “20 adet satılmış” (479.200 TL)

Toyota Corolla Hybrid “7605 adet satılmış” (186.850 TL)

Toyota RAV4 Hybrid “391 adet satılmış” (336.500 TL)

Toyota Yaris Hybrid “77 adet satılmış” (162.050 TL)

Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid “22 adet satılmış” (Fiyat belirtilmemiş)

(Kaynak : TEHAD)

(Fotoğraf : Markaların resmi fotoğraflarıdır.)