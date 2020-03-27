Türkiye’de motorsporlarına olan ilgi artıyor!

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen’e yaptırılan ‘Dünya'da Motorsporları' araştırmasında, Türkiye ‘otomobil sporlarına ilginin artması' konusunda öne çıkan ülkelerden birisi oldu.

2014-2019 dönemi baz alınarak gerçekleştirilen araştırmada ülkemiz FIA'ya bağlı 144 ülke arasında ilk 7 ülke arasına girmeyi başarırken, bu sonuçta 8 yıl aradan sonra Dünya Ralli Şampiyonası'nın T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ülkemize geri dönüşü, genç sporcularımızın Avrupa pistlerinde elde ettikleri başarılı sonuçlar ve TOSFED tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin önemli etkisi olduğu açıklandı.