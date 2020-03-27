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Türkiye’de motorsporlarına olan ilgi artıyor!

Corona virüsü (COVID-19) salgını nedeniyle tüm sportif etkinliklere ara verildiği, ülkemizin ve dünyanın zor günler geçirdiği bu dönemde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ülkemiz adına önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Sozcu.com.tr
10:16 -
Haberler Otomotiv
Türkiye’de motorsporlarına olan ilgi artıyor!

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen’e yaptırılan ‘Dünya'da Motorsporları' araştırmasında, Türkiye ‘otomobil sporlarına ilginin artması' konusunda öne çıkan ülkelerden birisi oldu.

2014-2019 dönemi baz alınarak gerçekleştirilen araştırmada ülkemiz FIA'ya bağlı 144 ülke arasında ilk 7 ülke arasına girmeyi başarırken, bu sonuçta 8 yıl aradan sonra Dünya Ralli Şampiyonası'nın T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ülkemize geri dönüşü, genç sporcularımızın Avrupa pistlerinde elde ettikleri başarılı sonuçlar ve TOSFED tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin önemli etkisi olduğu açıklandı.

Avrupa Corona Dünya otomobil Türkiye
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