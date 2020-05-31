Türkiye’de otomobillerin üzerindeki vergi yüküne çarpıcı örnek: Fiyatının yüzde 75’i vergi

Amerikan Jeep markası, Wrangler Rubicon'un yeni neslini Türkiye’de satışa sundu. 2.0 litre hacmindeki 270 beygirlik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu, 4×4 yeteneği, kapsamlı güvenlik donanımları ve konfor özellikleriyle dikkatleri çeken yeni Wrangler Rubicon, Türkiye'den toplam 5 adet sipariş aldı.

MİSİLLEME VERGİSİ

Aslında yeni Wrangler Rubicon, Türkiye'de otomobillere yönelik yüksek vergilere çarpıcı bir örnek. Hali hazırda yüzde 110 ÖTV ve yüzde 18 KDV'ye sahip aracın ayrıca yüzde 60'lık ek ABD vergisi var.

Hatırlarsınız Türkiye, çelik ve alüminyuma getirilen ek vergiye karşı misilleme olarak ABD menşeli otomobillere yüzde 60 ek vergi koymuştu.

Türkiye'de satışa sunulan aracın fiyatı bu yüzden 1 milyon 75 bin TL oldu. Bir başka değişle aracın yüzde 75'i vergiden oluşuyor.