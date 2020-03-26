Türkiye’de otomotiv fabrikaları tıbbi cihaz üretmeye başladı

Hafta başında, “Biz otomotivciler iyi mühendislik ve üretim becerisine sahibiz. Her şeyi yapabiliriz. Destek olunursa üretiriz” açıklaması yapan Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, bugün bu konudaki yeni gelişmeyi aktardı.

SEKTÖRE YAYACAĞIZ

Konunun geldiği nokta ile alakalı güncelleme yapacağını açıklayan Yenigün, “Son iki gündür Sanayi ve Sağlık Bakanlığı ile bakan yardımcılarımızla irtibattayız. Maske üretimi konusunda 3D yazıcı ve basit kalıplarla komponent üretimine başladık” dedi. Yenigün, şu an için Ford Otosan olarak üretime başladıklarını ancak geliştirme konusu tamamlandığında üretim ihtiyacına göre diğer firmalara da yayabileceklerini aktardı.