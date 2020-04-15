Türkiye’de otomotiv fabrikalarında üretim araları mayıs ayına uzadı

Corona virüsü salgını küresel otomotiv endüstrisini vururken, Türk otomotiv sanayisine olan negatif etkisi ise her geçen gün büyüyor. 20 Mart’tan itibaren tedarik sıkıntısı, talep azlığı ve sağlık nedenleri ile fabrikalarda üretime verilen aralar şimdiden mayısa sarkmış durumda. Toyota, Sakarya fabrikasındaki üretim arasını 27 Nisan'dan 4 Mayıs'a uzattığını açıklarken, Tofaş'ın da benzer bir süreçte olduğu gelen haberler arasında. Bu üretim aralarının hem Avrupa hem de Türkiye'de yaratacağı kayıplar belli olmaya başladı. Kuşkusuz kayıpların hepsi şu an için geçerli. Yani pandemi sürecinin uzamasıyla tarihi seviyeye ulaşacağı ise kaçınılmaz olarak görünüyor.

ARA 326 GÜNE ULAŞTI

Şu anda Türkiye'de otomotiv fabrikalarının (traktör hariç) bildirdiği üretim araları toplam 326 güne ulaştı. Bu da 2019'a göre karşılaştırıldığında 137 bin 994 adetlik üretim kaybı anlamına geliyor. Eğer üretim aralarının tümü mayısa uzarsa bu kayıplar katlanarak artacak. Bu kaybı araç başına 10 bin Euro’dan hesapladığımızda toplam gelir kaybı şimdilik 1.4 milyar Euro'ya ulaşıyor. Üretime ara komple mayıs ayını kapsarsa, mart ayının son 10 günüyle birlikte toplam üretim kaybı 300 bin adetleri aşabilir. Bu da otomotiv sanayi için 3 milyar Euro’luk bir kayıp yaratır.

AVRUPA'DA KAYIP BÜYÜYOR

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) raporuna göre ise İngiltere dahil 27 Avrupa ülkesinde, otomotiv fabrikalarında üretime ortalama 18 gün ara verildi. Bazı fabrikalar mayıs ayına kadar üretim arasını uzatırken, bazı ülkelerde ise üretim kısıtlı bir şekilde başlamaya hazırlanıyor. ACEA'ya göre verilen tüm araların üretimde yarattığı kayıp 1 milyon 465 bin 415 adede yükseldi. Bu rakam geçtiğimiz hafta 1 milyon 138 adetti. Üretim aralarının uzamasıyla birlikte her hafta kaybın 300 bin adedin üzerine çıkacağı ortada. Avrupa'da en büyük üretim kaybını 476 bin adetle Almanya yaşarken, Fransa ikinci, İtalya ise üçüncü sırada.

Üretime devam eden 2 fabrika var

Türkiye'de Otomotiv Sanayi Derneği’ne (OSD) üye 14 otomotiv üreticisinden 13’ü, mart sonundan itibaren üretime ara verirken, bir tek Hattat Traktör faaliyetlerine devam ediyordu. Dün bu şirkete Anadolu Isuzu da katıldı. 30 Mart’ta üretime ara veren Anadolu Isuzu dün yeniden faaliyete geçerken Genel Müdür Tuğrul Arıkan, azalmış olsa da yurt içi ve dışından sipariş olduğu için üretime kısıtlı bir şekilde başladıklarını söyledi. Diğer tarafta 23 Mart’ta üretime ara veren MAN Türkiye de normal şartlarda dün aynı Anadolu Isuzu gibi yeniden faaliyete geçeceğini duyurmuştu. Ama Alman şirket üretime verdikleri arayı 22 Nisan’a uzattıklarını açıkladı.