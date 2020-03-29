Türkiye’de otomotivin tepe isimleri yaşanılanları Sözcü için değerlendirdi

Emre ÖZPEYNİRCİ YAZDI…

*Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: “Ne kadar devam edeceği belli olmayan bu süreçten en az hasarla çıkmak için elimizden geleni yapmakla birlikte, ekonomik kayıplar kaçınılmaz duruma geldi.”

*Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Doğuş Otomotiv Başkanı Ali Bilaloğlu: “Bu sürecin sonrasında ciddi bir büyüme dönemine girilir. Ama şahsen dünya düzeninin kısa ve orta vadede değişeceğine inanmıyorum.”



Önemli olan virüs sonrası ne olacak?

Sözlerine, “Hiçbirimizin öngörmesi mümkün olmayan, hayatımız süresince tecrübe etmediğimiz çok olağan dışı bir süreci tüm dünya olarak yaşamaktayız” diye başlayan Haydar Yenigün, dünya olarak önemli bir sınav verdiğimizin altını çiziyor. Yenigün ayrıca dünya üzerindeki her bireyi etkileyen bu sürecin haliyle ticaretin durma noktasına gelmesine, tüm önceliklerin değişmesine ve tek önceliğin can güvenliği olduğunu hatırlatan bir dönüşüm yaşamamıza neden olduğunu belirtiyor.

KAFALARDA SORU İŞARETİ

Haliyle tüm dünyada otomotiv sektörü de bu süreçten çok ciddi etki aldı ve bilinmeyen bir süre boyunca olumsuz etkilenmeye de devam edecek. Bu noktada Yenigün'ün söyledikleri önemli:

“Ülkemiz açısından baktığımızda ise küresel bir oyuncu konumuna gelen otomotiv sanayimizde de neredeyse tüm ana sanayi üreticilerimiz fabrikalarını 2-3 hafta süreyle durdurma kararı aldılar. Bu sürelerin uzadığına dair yeni açıklamalar da gelmeye başladı ve gelmeye devam da edecektir. Şu ana kadar salgının sanayimiz üzerindeki olumsuz etkiyi net olarak söylemenin çok zor olması bir yana, bu sürecin ne kadar devam edeceği de hepimiz için bir soru işareti. Saniyelerin önemli olduğu otomotiv fabrikalarının haftalarca kapalı kalmasının hiçbir teşvik mekanizması ile %100 tolere edilmesinin mümkün olamayacağı aşikardır.”

SONRASINDA NE OLACAK

Yenigün, sürecin sonlandığı dönemde ise bu kez ihraç pazarlarının durumunun nasıl olacağını, iç pazarda satın alma talebinin ne şekilde canlanacağının da önemli olduğunu belirterek, “Otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm paydaşların (tedarik sanayi firmalarının, yetkili satıcı ve servislerin) ne kadarının faaliyetlerini sürdürebilir durumda olacağı tamamen bir bilinmezlik durumunda. Kuşkusuz burada önemli olan husus bu dönemi en az hasarla atlatmak ve bu zorlu süreç geçtiğinde küresel rekabetçilik ortamında Türkiye'nin yeniden varlığını sürdürecek önlemleri hızla devreye alarak kayıpları yerine koymaya ülke olarak gayret etmek olacaktır” yorumunu da yapıyor.

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“Kısa ve orta vadede düzelme olmayacak”

Ali Bilaloğlu'nun kafasında ise bu sürecin sonlanmasıyla ilgili endişeler var. Uzmanların öngördüğü gibi salgın durumunun nisan sonu kalkması halinde haziran-temmuz aylarında ekonomik toparlanma olabileceğini söyleyen Bilaloğlu, “Eğer bu gerçekleşirse Türkiye, yılın ilk çeyreğinde gösterdiği performansı yılın ikinci yarısında yakalar. Bu durumda markaların üretim programlarına dönebilme kabiliyeti pazar paylarını önemli ölçüde belirleyecektir” değerlendirmesini yapıyor.

SÜREÇ SONRASI BÜYÜME

Ama salgın durumunun sonbahara kadar uzaması durumunda ise dünyanın 6 ila 12 ay arasında daralma yaşayabileceğinin altını kalın çizgilerle çizen Bilaloğlu özetle şunları söyledi:

“Bu sürecin sonrasında ciddi bir büyüme dönemine girilir. Ama şahsen dünya düzeninin kısa ve orta vadede değişeceğine inanmıyorum. Uzun vadede ne olacağını ancak krizin tahribat etkisini gördükten sonra yapılmasının mümkün olduğunu düşünüyorum.”