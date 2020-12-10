Türkiye’de yeniden üretime hazırız

Türkiye’nin ticari araç üreticisi, özellikle toplu taşıma ve ağır ticari araç konusunda önemli bir noktada olan Anadolu Isuzu, pikap pazarının önemli modellerinden biri olan D-Max’in en yeni hâlini tanıttı.

Isuzu D-Max’in en güncel hali ülkemizde dört farklı donanım ve 7 versiyonla satın alınabiliyor. Aracın başlangıç fiyatı ise 268 bin 600 TL olarak belirtildi. Bu arada D-Max’in fiyatı 405 bin TL’ye kadar gidiyor. D-Max’in en önemli özelliklerinden biri aracın 800 mm’lik sudan geçebilme yeteneği. Ayrıca binek bir otomobil gibi güvenlik donanımlarına da sahip.

Yeni D-Max içinden dışına, donanımından güvenlik teknolojisine ve altyapısına kadar tamamen yenilendi. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Yatırımlarımız, ihracatımız pandemiye rağmen tam olarak devam ediyor. 2012 yılında 2. jenerasyon D-Max’in Türkiye’de lansmanını yapmıştık, 2017 yılında ise makyajlı versiyonu tanıttık. Şimdi ise en güncel D-Max ile müşterimizi buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman ise yeni ürünle birlikte pazar payıyla ilgili olarak, “Aralık 2020 tarihine yeni D-Max’i yetiştirdik. 2021 yılında pazardan aldığımız payın çift haneli rakamlarda olacağını hedefliyoruz, bu arada ön satışlar başladı.” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE’DE TEKRAR D-MAX ÜRETİMİNE HAZIRIZ

2014 yılından itibaren Türkiye’de üretilen D-Max, son yıllarda ülkemizdeki üretimini durdurdu. Bunun alakalı Arıkan, “Üretim yaparken en önemli konu pazardaki adetler ve yerlilik oluyor. Bizim bulunduğumuz pazardaki adetler yerliliği arttırmaya ve bu üretim yerini korumak için yeterli miktara ulaşamadı. Ancak bugün bize D-Max üretin deseler buna hazırız.” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi süreciyle alakalı ise Arıkan, “Pandeminin ilk başladığı günlerden bu yana ciddi bir kaybımızın olmadığını belirtebilirim. 2020 yılı mart ayının son günlerinde fabrikadaki üretimi yeniden ayarlamak için üretime ara vermiştik. 13 Nisan tarihinden itibaren ise üretime tekrar başladık ve haziran ayında normal kapasitemize döndük” dedi. Arıkan ayrıca sözlerine, “Pikap pazarının 2021 yılında daha da büyüyeceğini bekliyoruz. 2017 yılında 20 binli adetleri gören pazar pandeminin etkisi ile 10 bin seviyelerine geriledi. Pandemiyle ortaya çıkan doğa sporları ve kalabalıktan uzaklaşma isteği, tüketiciyi pikap pazarına yönlendirecek.” diye ekledi.

2021 YILINDA ELEKTRİKLİ OTOBÜS YOLLARDA

Toplu taşıma sektörü içinde çözümler üreten Anadolu Isuzu, elektrikli ticari araçlar konusunda da belirli adımlar atıyor. Elektrikli araç stratejisiyle alakalı olarak Arıkan, “Avrupa’nın 2025 ve 2030 hedefleri çok dikkatimizi çekiyor. Bu hedefler ticari araçların da elektrik hatta alternatif yakıt kullanımı konusunda dönüşümlerini hızlandıracak. 2021 yılında elektrikli otobüsümüz yollarda olacak. Bundan sonraki ürün stratejimizde alternatif yakıtlı araçlara ayrılan önemli bir bölümümüz var.” dedi.