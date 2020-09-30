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Türkiye’den giden parçalara yeni vergiler gelebilir!

Reuters'ın BBC kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, Japonya ve Türkiye'den gelen otomobil parçalarını İngiliz olarak kabul ettiremedi. Bu durumdan kaynaklı olarak bazı otomotiv ihracatlarının yeni bir ticaret anlaşmasıyla ve yeni vergilerle AB'ye ulaşabilecek olması söz konusu olabilir.

10:07 -
Haberler Otomotiv
Türkiye’den giden parçalara yeni vergiler gelebilir!

BBC, İngiltere Baş Müzakerecisi David Frost’un AB’ye yazdığı otomotiv sektörünü ilgilendiren bir mektubu gördüğünü iddia etti. Frost, otomotiv endüstrisine gönderdiği bu mektupta İngiltere’nin şu ana kadar istediği otomobil parçalarını anlaşma dahilinde elde edemediğini yazıyor. Mektup, İngiltere’nin açıkça ısrar edemeyeceğini yazıyor.

Bu durumla birlikte Japonya ve Türkiye’den gelen bazı otomobil yedek parçalarının, Avrupa Birliği’ne İngiltere’den geliyormuş gibi kabul edilmemesi söz konusu. Bu durumla birlikte gerçekleştirilen ithalat ve ihracatta bazı yeni vergiler ve anlaşmalar ortaya çıkabilir.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nden (OİB) yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin ağustos ayı otomotiv ihracatı 1 milyar 545 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün Ocak-Ağustos dönemi 8 aylık dış satımı da 14 milyar 536 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin otomotivdeki en büyük ihracatı Almanya’ya gerçekleşiyor. Birleşik Krallığa ise geçtiğimiz ayda otomotiv tedariği ihracatında yüzde 8’lik bir azalma yaşandı.

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