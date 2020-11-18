Türkiye’den motorsporlarında bir başarı daha…

Borusan Otomotiv Motorsporları (BOM) takımının yarıştığı GT4 European Serisi’nde geçtiğimiz hafta sonu BOM sporcuları Cem Bölükbaşı, Yağız Gedik, Fatih Ayhan ve İbrahim Okyay ile Fransa'nın ünlü Paul Ricard Pisti'nde gerçekleşen final yarışlarında start aldı.

Fransa öncesi aldıkları 2'si birincilik olmak üzere toplam 7 podyum derecesi ile şampiyonanın iddialı ekiplerinden biri olarak dikkatleri çeken Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, klasmanda kendi gruplarında 3. sıradaydı. Sezonda start aldıkları 12 yarışın 8 tanesinde podyum gören Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik ulusal ve uluslararası arenada alkış topladı.

Final yarışı sonrası Cem Bölükbaşı duygularını şu cümlelerle ifade etti: “BOM ile ilk tam sezonumu geride bıraktım. Çok şey öğrendim, kendime çok şey kattım. Birçok ilki yaşadığım bu sezonda GT4 Avrupa ikincisi olduk. Benim için son derece pozitif geçen müthiş bir sezon oldu.” dedi. Yağız Gedik ise bu sezonun kendisini çok hızlandırdığını ifade ederken “Borusan Otomotiv Motorsport adına ülkemizi temsilen Avrupa'da turkuaz otomobilin içinde olmak benim için onur kaynağıydı. Tüm ekip adeta kusursuz işleyen bir makinenin parçaları gibiydi. Emeği geçen ve destekleyen herkese sonsuz teşekkürler” diyerek sözlerini tamamladı.

Borusan Otomotiv Motorsport sezonda elde ettiği toplam 13 podyum derecesi ile şampiyonanın en iddialı takımları arasında yerini aldı ve topladıkları puanlarla şampiyonaya katılan 12 takım arasında az farkla GT4 European Series Takımlar dördüncüsü oldu.