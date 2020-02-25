Türkiye’den ortak şarj istasyonu adımı…

Sharz, Elektrikli Vasıta Sistemleri A.Ş. adı altında bir şirket olarak hizmet verirken Türkiye’de 140 hizmet noktası 180 de şarj istasyonuna sahip. Voltrun ise Zebra elektrionik A.Ş. Türkiye şirketine bağlı ve 80 hizmet noktası, 120 şarj istasyonuna sahip.

Sharz ve Voltrun yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş olan şirketler olarak öne çıkıyor. Bu şirketler kendileri için geliştirdikleri teknoloji ve yazılımları başka firmalara da verebilen bir yapıya sahip.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sharz ve Voltrun yöneticileri, “Dünyada içten yanmalı motorlu taşıt çağı kapanmaya başlamış ve elektrikli taşıt çağına girilmeye başlanmıştır. Birçok ülke önümüzdeki on yıl içinde içten yanmalı motorlu taşıtların satışını yasaklama kararı almış ve ülkeler arası elektrikli araç üretim yarışı başlamıştır. Bu yarışta ülkemizin de tüm dünya ile aynı şartlarda yarışabilmesi için özel sektör dayanışma içinde, kendine düşeni yapmalıdır. Bu konuda ülkemizde hiçbir teknoloji eksik olmadığı gibi oldukça gelişmiş bir altyapı mevcuttur. Türkiye elektrikli araç çağına yeni girilen bu dönemde, bu kulvarda yerini almalı ve kendi ihtiyacını karşılayan yerli otomobillerini, otobüslerini, kamyonlarını üretebilir ve satabilir durumda olmalıdır. Bunun olmazsa olmazı; güvenli, kolay ve yaygın şarj altyapısına sahip olmaktır. İşte bu noktada bizler Sharz ve Voltrun olarak, güç birliği yapıp, istasyon ağlarımızı ortak kullanıma açmak konusunda anlaştık. Bu sayede herhangi bir istasyonumuzdan hem Voltrun hem de Sharz müşterileri faydalanabilecek ve kesintisiz yolculuğun keyfini sürebilecektir.” açıklamasını yaptılar.