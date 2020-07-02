Türkiye’den Reunion Adası’na uzanan teslimat

Anadolu Isuzu, Fransa'nın Reunion Adası'na 3 yıl içinde toplam 45 Novociti Life ve 15 Citibus teslimat anlaşmasını içeren CASUD İhalesi kapsamında ilk teslimatları yaptı. 15 Novociti Life ve 5 Citibus aracın teslimatı 5 Haziran'da Reunion Adası'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan teslimatla ilgili verdiği demeçte 2019 yılında yapılan CASUD ihalesini Anadolu Isuzu'nun Fransa Distribütörü FCC ile kazandıklarını, COVID-19 döneminde böylesine önemli bir teslimatı gerçekleştirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını belirtti. Arıkan “Salgına rağmen üretime ve ihracata hız kesmeden devam ediyoruz. İhracat pazarlarımızdaki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiğimiz yüksek teknolojiyle donatılmış araçlarımız Avrupa'da büyük ilgi görüyor. Salgın nedeniyle yaşanan yavaşlamaya rağmen yurtiçi ve yurtdışından sipariş almaya devam ediyoruz. Hedefimiz bu yıl eklenecek yeni ürünler ile yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda farklı segmentlerdeki pazar payımızı arttırmak, satış hedeflerimizi gerçekleştirmek” dedi.