Türkiyeli i20 WRC için gün sayıyor!

Marmaris'te 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Rallisi, dünyaca ünlü pilotları misafir edecek. Kariyeri boyunca dokuz kez dünya ralli şampiyonu olan efsanevi Fransız pilot Sebastien Loeb, Hyundai i20 Coupe WRC'nin direksiyonunda olacak. Takımın en önemli kozlarından biri olan Belçikalı Thierry Neuville ve Estonyalı Ott Tanak da Marmaris'te podyum için kıyasıya rekabet edecek.

Son birinciliğiyle birlikte pilotlar sıralamasında 3. sırada yer alan Ott Tanak’ın 66 puanı bulunuyor.