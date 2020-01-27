Türkiyeli “i20” zirvede!

Takım, Belçikalı Neuville ile zafere ulaştı ve moralleri yükseltmiş oldu. Thierry Neuville, son etaplardaki inanılmaz çıkışıyla dikkat çekti. Özellikle 14'üncü etapla beraber yükselişini hızlandıran pilot, hızını ve temposunu artırarak rakibine 4 saniye fark attı ve yarışın seyrini bir anda değiştirdi. Neuville, buzlu ve karlı son üç etapta da kazanarak altı yıldan bu yana Monte Carlo'da hiç kaybetmeyen Fransız Sebastien Ogier'e toplamda 12.6 saniye fark attı ve podyuma birinci olarak çıktı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı ise 13-16 Şubat tarihleri arasında buzla kaplı İsveç Ralisi olacak.