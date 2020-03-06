Türkiye’nin elektrikli yerli otomobil stratejisi Formula E ile taçlandırılmalı

Dünyada otomotiv sektörünün elektrik çağına hazırlandığı bir dönemde biz de Nissan Türkiye'nin davetiyle motor sporlarının geleceği olarak gösterilen elektrikli araçların yarıştığı Formula E'yi takip etmek sezonun 4'üncü yarışının düzenlendiği Marakeş'e gittik. Bu yıl 6. sezonu gerçekleşen Formula E, FIA'nın organize ettiği dünyanın ilk elektrikli yarış serisi olmasının dışında sadece yarış odaklı bir organizasyon değil. Çünkü aynı zamanda ulaşım alanında yeni teknolojilerin ve farklı yaklaşımların test edildiği bir laboratuvar ortamı gibi. Bu sıfır emisyonlu, sessiz Formula, caddelerde yarışarak, elektrikli araçların tasarımını iyileştirmeye ve dünyanın her yerindeki günlük araç kullananlar için sürüş deneyimini geliştirmeye yardımcı olan bir katalizör görevi de görüyor.

Emre ÖZPEYNİRCİ/MARAKEŞ

DÜŞÜK DESİBEL YARIŞ

Aslında Formula E ilk ortaya çıktığında herkesin şüphesi vardı. Motor çığlığının olmadığı bir yarışın olmayacağı söyleniyordu. Gerçekten de yerinde izleyince ilk kez bu kadar sessiz bir yarışa şahitlik etmiş oldum. Motor çığlığı yoktu ama lastik, yol ve bazen kaza sesleri rahatlıkla duyulabiliyordu. Bu da alıştığımızdan farklı bir tecrübe sundu. Son dönemin en ilgi çekici yükseliş grafiği çizen motorsporları serisi haline gelen elektrikli Formula'yı dünya çapında televizyonlardan 500 milyona yakın kişi izliyor, 400 bin kişi bilet alıp, yarışları yerinde izliyor. 200 milyon Euro'luk büyüklüğü aşan Formula E'nin en önemli özelliği ise takipçilerinin yüzde 72'sinin 35 yaş altı olması. Yayınlanan videolarını izleyenleri ise yüzde 42'si 25 yaş altı. Yani gençlerin en çok ilgi gösterdiği organizasyonların başında geliyor.

500 MİLYON KİŞİ İZLİYOR

Peki 12 şehirde 12 takım, 24 araç ve 24 pilotla düzenlenen bu geleceğin motorsporları organizasyonunun takviminde neden Türkiye yok? Hazır yerli otomobille hükümet elektrikli otomobillere verdiği desteği de ortaya koymuşken, bu vizyon bence 500 milyon kişi tarafından izlenen Formula E ile taçlandırılmalı. Formula E'nin tek Japon takımı olan Nissan'ın Türkiye, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) Genel Müdürü Emre Doğueri, Formula E'nin hükümetin elektrikli otomobil stratejisiyle örtüştüğünü belirterek, “Eğer Türkiye'ye getirilirse biz organizasyonun öncüsü olmayı çok isteriz” dedi. Bunun üzerine hemen Formula 1 pisti olan İstanbul Park'ın işletmecisi Intercity'nin sahibi Vural Ak'ı arayıp sorduk. Ak, “Formula E için görüştüm ama 10 milyon euro istediler. Devlet bence burada öncü olursa, son dönemde çok ilgi çeken organizasyonların başında yer alan bu önemli seri Türkiye'de büyük ilgi görür” yorumunu yaptı.

‘Bizim için en iyi vitrin'

Emre Doğueri, Formula E'nin kendileri için olabilecek en mükemmel vitrin olduğunu belirterek, “Elektrikli araç teknolojisindeki uzmanlığımız ile markamıza duyduğumuz heyecan ve tutkuyu bir araya getiriyor. Yenilik, Nissan'ın DNA'sının bir parçası. Bu bizim ‘kimliğimiz' ve ‘amacımız'. Günümüzde araçların rolleri gelişirken, Nissan bu değişikliğin ön sıralarında yer alıyor. Formula E, bunu sergilemenin yanı sıra öğrenmeye ve gelişmeye devam etmek ve de pistte çıkarılan dersleri mevcut araçlarımıza aktarmak için muhteşem bir fırsat” diye konuştu.

Çevre mesajı veriyorlar

Sıfır emisyonlu Formula E araçları çok önemli iki avantajı beraberinde getiriyor. Sıfır emisyon, şehir merkezlerinde yarışabilmeyi sağlayan en önemli iki etkenden biri. Londra’nın göbeğinde, Paris’in kalbinde, arka plana Özgürlük Heykeli’ni alarak New York’ta yarışabilmenin yolu, yerel yönetimlerin çevreci politikasını bozmadan onlara bu şartları sağlayabilmekten geçiyor. Bu sayede Formula E, elektrikli olmayan hiçbir serinin yapamayacağını yaparak böyle yerlerde yarışabiliyor. Diğer bir avantaj ise büyük üreticilerin performans ve çevrecilik mesajını kusursuz olarak verebileceği tek serinin Formula E olması.

BMW, Audi, Mercedes, Jaguar, Nissan, Porsche, DS, Mahindra ve Çinli Nio bu markaların bazıları. Otomobil üreticileri hem kendilerini meşru gösterebilmek, hem de motorsporlarından kopmamak için Formula E’ye geliyor.

TOGG da kendi takımını kurmalı

FORMULA E yarışlarında geleneksel markalar dışında Çinli elektrikli otomobil girişimi Nio'nun da takımı var. Formula E ile adını tüm dünyaya duyuran Nio, yarışlardan elde ettiği tecrübeyle yeni nesil elektrikli otomobil modelleri de geliştirmeye başladı. Bu bağlamda Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) da seri üretime geçmeden önce böyle bir takım kurup, tüm dünyaya kendisini tanıtabilir.