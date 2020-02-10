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Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonu!

Zorlu Energy Solutions (ZES), Türkiye’nin en hızlı elektrikli araç şarj istasyonunu, Manisa’da bulunan Oksijen 0375’te açtı. Bu istasyon 180 kW gücündeki Türkiye'nin en hızlı şarj istasyonu konumunda!

Sozcu.com.tr
08:20 -
Haberler Otomotiv
Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonu!

Türkiye'de de kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektrikli otomobiller, geleneksel otomobillere göre daha çevreci ve daha ekonomik oldukları için tercih ediliyor. Zorlu Enerji ise 2018 yılında kurduğu Zorlu Energy Solutions (ZES) ile elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını hayata geçirmeye devam ediyor. ZES, 180 kW gücündeki Türkiye'nin en hızlı şarj istasyonunu, Manisa'daki Oksijen 0375'te açtı.

ŞARJ AĞI GÜN GEÇTİKÇE GENİŞLİYOR!

Firma bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi Türkiye'nin büyük şehirlerini birbirine bağlıyor. Ayrıca ZES, kullanıcıların Ege ve Akdeniz kıyılarına da elektrikli otomobilleri ile kesintisiz sürüş yapmasını sağlıyor. Bugün 158 farklı lokasyonda ve 292 şarj noktasıyla hizmet veren ZES'in açılan tüm yeni istasyonları firmanın internet sitesinde yer alıyor.

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