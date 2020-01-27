Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Ekonomik anlamda oldukça zor geçen 2019 yılını geride bıraktık. Bu yılın otomotiv endüstrisine de etkisi ciddi kayıplar oldu. Bu kayıpların başında sıfır km otomobil ve hafif ticari araç pazarının yıl sonunda yüzde 25’e yakın daralması oldu.

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Yükselen döviz kuruyla birlikte artan faizler, ithal otomobillerin Türkiye’ye giriş fiyatlarının artması ve yeniden düzenlenen otomotiv üzerindeki ÖTV gibi ekstra maliyetler özellikle sıfır km otomobil satın almak isteyenleri ikinci ele, kullanılmış otomobil almak isteyenleri de biraz daha beklemeye itti diyebiliriz.

Tüm bu detaylar göz önünde bulundurulduğunda yeni otomobil fiyatlarındaki artışları günbegün takip ettik. Yeni yıl ile birlikte sona eren hurda indirimi de otomobil fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir etkiye sahip… Biz de bu durumları göz önünde bulundurarak Türkiye’nin en ucuz 10 otomobilini sizin için bir araya getirdik.

İŞTE TÜRKİYE’NİN 2020 OCAK İTİBARİYLE EN UCUZ OTOMOBİLLERİ

Peugeot 208 Signature 1.5 lt BlueHDi 100 bg 113.900 TL (2019)

Ford Fiesta Trend 1.1 lt 85 bg 113.300 TL (2019)

Hyundai i20 1.2 lt MPI Jump 110.965 TL (2020)

Toyota Yaris Life 1.0 lt 104.700 TL (2019)

Kia Picanto Live 1.0 lt 67 bg 102.900 TL (2019)

Renault Clio Joy 0.9 lt TCe 90 bg 96.900 TL (2019)

Renault Symbol Joy 0.9 lt TCe 90 bg 92.900 TL (2020)

Dacia Sandero Ambiance 1.0 lt Sce 75 bg 92.650 TL (2019)

Fiat Egea Easy 1.4 lt Fire 95 bg 91.900 TL (2020)

Fiat Panda Urban 1.2 lt 69 bg 88.900 TL (2019)

(Not : Fiyatlar markaların resmi internet sitelerinden 25.01.2020 tarihinde alınmıştır. Görseller ile fiyatı verilen modeller arasında tasarım ve donanım farkları olabilir.)