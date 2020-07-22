Türkiye’nin ilk ve tek hibrit motorlu ticari aracı yollarda!

Ford Otosan, Türkiye'nin ilk ve tek yerli şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracı, 2 adet Custom PHEV'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla Ankara Kalesi'nde gerçekleşen törende Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) teslim etti. Böylece Türkiye'de üretilen segmentinin ilki olan elektrikli hibrit model, Ford'un Valensiya, Köln ve Londra çalışmalarının ardından, Ankara yollarında da test edilecek.

Ford Otosan tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne test amaçlı teslim edilen araçlarla hem kullanıcıların şehirlerde yaşayacağı elektrikli araç deneyimleri gözlemlenecek hem de araçlardan alınacak veriler, Ford Otosan ürün geliştirme süreçlerinde kullanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi de elektrikli araçlar ile taşımacılık hizmetleri sunacak. Araçlardan biri Ankara Kalesi'nde vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti sağlayacak, diğeri ise Ankara'da vatandaşın şikayetlerine mobil olarak hizmet vermek, saha ziyaretlerinde bulunmak üzere uygulamaya alınan Başkent Mobil – Başkent 153 hattı için hizmet vererek, farklı rotalarda çalışacak.