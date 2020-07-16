Türkiye’nin Otomobili için 18 Temmuz büyük gün!

Türkiye’nin ilk defa 2011 yılında duyduğu yerli otomobil projesinde ilerleme devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla fabrikanın temel atma töreni tarihi için bilgi verdi.

Varank yaptığı paylaşımda 18 Temmuz saat 17.30’un belirlendiğini açıkladı. TOGG’un fabrikasının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı gerçekleşecek.

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YERLİ OTOMOBİL PROJESİNİN DURUMU

Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılının Ocak ayında düzenlenen TÜSİAD İstişare Konseyi toplantısında katılım gösteren tüm iş insanlarına yüzde 100 yerli otomobil markası geliştirilmesi talebinde bulunmuş ve bu süreci başlatmıştı.

2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı görevini yapan Fikri Işık, TÜBİTAK'ın Saab firmasından alt yapısını satın alarak Türkiye'ye getirdiği Cadillac markalı otomobillerin kamuflajlı görüntüsünü yerli otomobil adı altında paylaştı. Bu yatırımın Türkiye'ye bedeli 40 milyon euro olarak tarihe geçti. İsveç'ten getirilen bu prototip adlı araçlar Türkiye'de o günden bu yana en büyük tartışmayı yaratmış konular arasında…

2015 – 2016 yıllarında yerli otomobille alakalı en iddialı açıklamalardan biri de 2019 yılı Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek olmasıydı. Ancak geçen yıl yapılan fuarda ne yazık ki Türkiye'nin otomobili yoktu.

Erdoğan Kasım 2017'de, “Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin otomobilini yapacak Ortak Girişim Grubu'nda Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'in bulunduğunu açıkladı.

Bu adımdan sonra somut çalışmalara başlanan Türkiye'nin Otomobili projesinde 1 Eylül 2018'de Bosch'un otomotiv bölümünde üst düzey görevde olan Gürcan Karakaş CEO olarak işe başladı.

2018 yılı Eylül ayından sonra TOGG ile alakalı somut açıklamaların olmamasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar bir toplantıda konu hakkında grubu sıkıştırmış, “Yerli otomobilde biraz gevşeme var. Bizi oyalamasınlar gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz.” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamayla birlikte projeyle alakalı bilgiler medyayla paylaşılmaya başlandı.

2019 yılı Ağustos ayında Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik.” ifadesini kullandı ve üzeri örtülü küçük ölçekte bir otomobil maketiyle fotoğraf paylaşımında bulundu.

Yerli otomobil, 27 Aralık 2019 Cuma günü TOGG'un Gebze'de yer alan merkezinde yapılacak organizasyonla tanıtıldı. Otomobil ilk etapta tam elektrikli olan otomobil hem C-SUV hem de C-Sedan formlarında 2 ayrı model olarak üretilecek.

PEKİ NEREDE ÜRETİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tanıtımda yaptığı açıklamada; “Otomobilimiz, Bursa’nın Gemlik ilçesindeki TSK’ya arazide inşa edilecek fabrikada üretilecek.” dedi. Bu açıklamadan sonra, askeri alan olan söz konusu yerin sanayi alanına dönüştürülmesiyle ilgili plan değişikliği Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Bursa Milletvekilleri bir araya geldi. Bu toplantının gündemi ise yerli otomobilin Bursa'da kurulması planlanan ve belirtilen fabrikasıydı. Toplantıdan fabrikanın kuruluş lansmanı için 12 Mart tarihi çıktı.

Ancak yaşanılan corona virüsü salgını yüzünden bu tarih önce nisan ayına şimdi de Temmuz 18’e ötelendi.

TOGG’DAN TARİHE NOT!

TOGG Gemlik ‘İnşaat Başlangıç Töreni'ne özel, #YenilikteBenDeVarım başlığıyla bir kampanya başladı. Kampanya kapsamında, TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler “yeniliktebendevarim” internet sitesi üzerinden davet ediliyor. Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında #YenilikteBendeVarım etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik'teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.