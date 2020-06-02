Türkiye’nin Otomobili’nden yeni haber!

TOGG tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretimi yapılacak olan Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu şekilde tamamlandı.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, “Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiştir” ifadesine yer verildi.

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YATIRIMIN TOPLAM DEĞERİ 22 MİLYAR TL

Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar TL yatırım ile hayata geçirilecek.