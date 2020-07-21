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Türkiye’nin yerli otomobili İngiliz basınında!

İngiliz The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikayla ilgili yaptığı haberini, günün önemli gelişmeleri arasında servis etti.

20:21 -
Haberler Otomotiv
Türkiye’nin yerli otomobili İngiliz basınında!

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, İngiliz basınında yer aldı. İngiltere’nin köklü gazetelerinden The Telegraph’ın internet sitesinde “günün fotoğrafları” başlığı altında Türkiye’nin yerli otomobiline yer verildi.

“TÜRKİYE’NİN ÇIĞIR AÇAN İLK YERLİ OTOMOBİLİ”

Haberde, yerli otomobilin üretileceği tesisin Bursa’da kurulacağı bilgisi paylaşıldı. The Telegraph haberinde, “Türkiye’nin çığır açan ilk yerli otomobili TOGG’un mühendislik, tasarım ve üretim merkezinin temel atma töreni, Türkiye’de Bursa’nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.

Telegraph’ın Bursa’daki üretim tesisinden yer alan bir fotoğrafla yayınladığı haberi, TOGG da resmi sayfasından paylaştı.


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