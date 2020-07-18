Türkiye’ye daha gelmedi ama… Satışları 100 bini aştı!

Kona Electric, mart 2018’de piyasaya sürülmesinden bu yana sınıfındaki öncü özelliklerle popüler olmayı başardı. KONA Electric, Amerika ve Avrupa pazarındaki güçlü rakiplerine karşılık, uzun sürüş menzili, hızlı şarj özelliği, güvenlik ve konfor donanımlarıyla dikkat çeken bir

model.

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2018 yılı içerisinde ülkemizde de satışa sunulan Kona, öncelikle 1.6 litrelik turbo benzinli, sonra sırasıyla 1.0 ve 1.6 dizel motorlarla ürün gamını genişletti. Ancak otomobilin dünyanın birçok noktasında tercih edilen versiyonu olan elektrik motorlusuyla ne yazık ki henüz tanışamadık.

Birçok ülkede “Yılın Elektrikli Otomobili” ödülünü kazanan Kona Electric, full şarjla beraber 415 km yol gidebiliyor. 201 beygir güç üreten elektrik motoru sayesinde otomobil performans açısından da kullanıcılarının beklentilerini karşılıyor.