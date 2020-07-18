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Türkiye’ye daha gelmedi ama… Satışları 100 bini aştı!

Hyundai'nin ülkemizde de satılan B-SUV modeli Kona, elektrikli versiyonuyla 100 bin adetlik satış barajını aşmış durumda. Ancak 2018 yılının ortalarından beridir Türkiye'de içten yanmalı motorlu versiyonu satılan otomobilin, elektrikli motorlusu hâlâ satışa sunulmadı...

Sozcu.com.tr
09:45 -
Haberler Otomotiv
Türkiye’ye daha gelmedi ama… Satışları 100 bini aştı!

Kona Electric, mart 2018’de piyasaya sürülmesinden bu yana sınıfındaki öncü özelliklerle popüler olmayı başardı. KONA Electric, Amerika ve Avrupa pazarındaki güçlü rakiplerine karşılık, uzun sürüş menzili, hızlı şarj özelliği, güvenlik ve konfor donanımlarıyla dikkat çeken bir
model.

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2018 yılı içerisinde ülkemizde de satışa sunulan Kona, öncelikle 1.6 litrelik turbo benzinli, sonra sırasıyla 1.0 ve 1.6 dizel motorlarla ürün gamını genişletti. Ancak otomobilin dünyanın birçok noktasında tercih edilen versiyonu olan elektrik motorlusuyla ne yazık ki henüz tanışamadık.

Birçok ülkede “Yılın Elektrikli Otomobili” ödülünü kazanan Kona Electric, full şarjla beraber 415 km yol gidebiliyor. 201 beygir güç üreten elektrik motoru sayesinde otomobil performans açısından da kullanıcılarının beklentilerini karşılıyor.

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