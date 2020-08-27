Türkiye’ye gelecek olan ilk elektrikli Volkswagen!

Volkswagen’in elektrikli otomobil atılımı ID.4 ile devam ediyor: Markanın ilk tamamen elektrikli SUV’u olan ID.4’ün seri üretimi, Zwickau’da başladı. Dünya prömiyerinin Eylül ayı sonunda yapılması planlanan ID.4, Türkiye'de satışa sunulacak ilk tam elektrikli Volkswagen modeli olacak.

ID.3’ün ardından modüler elektrik platformu (MEB) temelinde geliştirilecek ikinci model olarak ön plana çıkan ID.4, Türkiye’de de ilk satışa sunulacak elektrikli Volkswagen olma özelliğini taşıyor. Türkiye aslında markanın kompakt sınıfta yer alacak olan ID.3 modelini bekliyordu. Alman üreticiden yapılan ID.4 adımı, hem SUV pazarının gelişmesiyle hem de bu segmentte Türkiye’nin de yerli otomobilinin yer alacak olması yüzünden olduğunu akla getiriyor.

ID.4, markanın tamamen elektrikli modelleri için geliştirdiği MEB (modüler elektrik platformu) teknolojisine dayanıyor. Otomobil WLTP testlerine göre 500 kilometrelik menzile sahip olacak. SUV'un, ilk etapta arkadan itişli olarak pazara sunulması planlanırken, sonraki dönemde elektrikli dört tekerlekten çekişli versiyonu da pazarda yerini alacak.