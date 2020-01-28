TürkTraktör’den iş makinesi de üretecek!

TürkTraktör, 2013 yılında girdiği iş makineleri sektöründe, 2020 itibariyle üretime de başlıyor. TürkTraktör, Ankara'da bulunan fabrikasına gerçekleştirdiği yatırımla artık Case ve New Holland markalı kazıcı yükleyici iş makinelerini Türkiye'de üretecek.

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen: “TürkTraktör, artık iş makineleri alanında da katma değeri yüksek yerli ürünleriyle ülke ekonomisine hizmet sunacak. TürkTraktör, pazarın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda. Türkiye traktör pazarı ise, şu anda Avrupa'nın en büyük 3'üncü pazarı konumunda bulunuyor.” dedi ve “Gerek iç gerekse de dünya pazarlarında geleceğe daha da umutlu bakmamızı sağlayan başarılı performansımızdan güç alarak, 2013 senesinde faaliyet alanımızı genişletmeye karar verdik. Önemli bir potansiyeli olduğunu gördüğümüz iş makineleri sektörüne girdik. Türkiye iş makineleri sektörü, pazar büyüklüğü olarak Avrupa'da 7'nci, dünyada ise 11'inci sırada yer alıyor. Pazarın yaklaşık yüzde 30'unu teşkil eden ve en çok talep edilen ürünler arasında olan kazıcı-yükleyicileri, Case ve New Holland markaları ile, Ankara fabrikamızda üretmeye başlayacağımız için gururluyuz.” diye ekledi.