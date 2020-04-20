TürkTraktör’den sağlık çalışanlarına destek!

Salgınla mücadelede Koç Topluluğu'ndaki diğer şirketlerle birlikte koordineli bir şekilde çalışan TürkTraktör, ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme bulunurluğuna destek olmak için, Tofaş tarafından tasarımları yapılan ‘entübasyon ve biyolojik numune alma kabinlerini' Sakarya Erenler ve Ankara'daki fabrikalarında üretmeye başladı. Üretilen kabinler, Sakarya, Kocaeli ve Ankara'da, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelere teslim edildi.

Bugüne kadar Sakarya, Ankara ve Kocaeli'nde 25 farklı hastanede kullanıma sunulan entübasyon ve biyolojik numune alma kabinlerinin hastanelere sağlanması önümüzdeki günlerde de sürecek.