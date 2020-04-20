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TürkTraktör’den sağlık çalışanlarına destek!

TürkTraktör, yaşanan corona virüsü salgını ile en ön saflarda büyük bir özveri ve emekle mücadele eden sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu ‘entübasyon ve biyolojik numune alma’ kabinlerini, Sakarya Erenler ve Ankara’daki fabrikalarında üretmeye başladı. TürkTraktör’ün ürettiği kabinler Sakarya, Kocaeli ve Ankara’daki hastanelere teslim ediliyor.

Sozcu.com.tr
12:33 -
Haberler Otomotiv
TürkTraktör’den sağlık çalışanlarına destek!

Salgınla mücadelede Koç Topluluğu'ndaki diğer şirketlerle birlikte koordineli bir şekilde çalışan TürkTraktör, ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme bulunurluğuna destek olmak için, Tofaş tarafından tasarımları yapılan ‘entübasyon ve biyolojik numune alma kabinlerini' Sakarya Erenler ve Ankara'daki fabrikalarında üretmeye başladı. Üretilen kabinler, Sakarya, Kocaeli ve Ankara'da, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelere teslim edildi.

Bugüne kadar Sakarya, Ankara ve Kocaeli'nde 25 farklı hastanede kullanıma sunulan entübasyon ve biyolojik numune alma kabinlerinin hastanelere sağlanması önümüzdeki günlerde de sürecek.

Ankara Corona Kocaeli Sağlık Sağlık Bakanlığı Sakarya
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