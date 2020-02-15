Uber ve Lyft trafik nedeniyle ekstra ücret ödeyecek

Bir zamanlar ülkemizde de kullanılan Uber taşımacılık sistemi ve onun benzeri olan Lyft’in şehir trafiğinde neden olduğu karmaşa sebebiyle fazladan para ödemesi gündeme geldi.

ABD’nin en büyük şehirlerinden San Fransisco, New York ve Chicago’da yaşanan olağanüstü trafiği daha da yoğunlaştırdığı belirtilen Uber ve Lyft sürücülerinin ekstra ücret ödemesi kararlaştırıldı.

Ülke geneline de yayılması beklenen trafik vergisi sayılabilecek uygulamanın Uber ve Lyft kullanıcılarına da yansıması bekleniyor.

Wall Street Journal’daki habere göre, yapılan araştırmalar Uber ve Lyft’in yaygınlaşmasının ardından insanların daha az toplu taşıma kullandığını, yürüme mesafesindeki yerlere dahi bu sistemleri kullanarak gittiklerini gösteriyor.