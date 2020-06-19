Üretim hızlandı tesislerin bakım ihtiyacı arttı!

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 salgını boyunca yavaşlayan ve kimi sektörlerde durma noktasına gelen endüstriyel üretim Haziran ayı itibari ile yeniden başladı. 3 aydır çalışmayan veya limitli çalışan üretim araçlarının bakımları da bir o kadar önem kazandı. Tekrar üretimine hız vermek isteyen iş sahipleri, makinelerinin kullanım limitlerinde olup olmadığı sorusu ile karşı karşıya.

Bekleyen hidroliklerin dişli yağlarının tekrar kullanıma uygun olup olmadığının testlerinin yapılması için, numunelerin teste gönderilmesi ve kullanım limitleri dışında ise değişmesi, üretim verimliliği için olmazsa olmazların başında geliyor. MotulTech endüstriyel yağları, değişim ve yenilenmesi gereken noktalarda kullanıldığı temizleme sıvıları serisi Safco Kleen ile hızlı bir çözüm sunuyor ve uzun süre daha temiz çalışmayı sağlıyor.

MotulTech endüstriyel yağların ürün gamında yer alan birinci sınıf hidrolik yağlar serisi Rubric, ve yüksek performanslı dişli yağları Supraco modern yağların tüm gereksinimlerini karşılıyor. Yüksek viskozite endeksi, aşınmaya karşı mükemmel koruma özellikleri, korozyona karşı optimum koruma ve sağladığı biyoçözünürlük ile fabrikaların verimliği, makinaların uzun ömürlü olması ve üretim maliyeti avantajı için tüm ihtiyaçları sağlıyor.

MotulTech, üretimin başlangıcından bitmiş ürüne kadar her aşamada, büyük veya küçük, endüstriyel tüm makineler için uygun bir ürüne sahip çözüm ortağı olarak tüm üreticilerin yanında yer alıyor. Otomotiv ve yedek parça üreticileri, havacılık uçak sanayi, kağıt fabrikaları, metal işleme endüstrisi, gıda üretim sektörü, çimento fabrikaları, enerji üretim tesisleri, raylı sistemler, madencilik ve inşaat sektörlerine hizmet veren MotulTech, firmaların yeniden üretim süreçlerine destek veriyor.