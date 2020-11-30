Üretim için, elimiz yüreğimizde bekliyoruz

Coronavirüs vakalarının Türkiye dahil tüm dünyada tırmanışa geçmesi, sanayi tarafında tedirginliği artırdı. Bununla birlikte Merkez Bankası'nın faiz artırım kararıyla krediye ulaşımın zorlaşması ve döviz kurlarında volatilitenin artması da otomotiv sektöründe satışları olumsuz etkileyecek. Yeni Yaris'in tanıtım toplantısında konuşan Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, coronavirüste salgının yeniden tırmanışa geçmesi hakkında “Üretimde duruş olur mu diye elimiz yüreğimizde bekliyoruz” dedi. Bozkurt, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

SOSYAL YAŞAMDA YAYILIYOR

“İlkine göre vaka sayısı ve bulaş sayısı arttı. Sadece bizde değil, diğer sektörlerde de sistemin üretimin durma ihtimali önümüzdeki günlerde söz konusu olabilir. Üretim durduğunda değer zincirindeki tüm sistem bayi, servis hepsi etkileniyor. Ancak başka sektörleri incelediğimde, kurumsal yapılarda önlemler azami seviyede. Bulaş hızı, sosyal yaşamda, mesai dışında artıyor. Sadece işyerinde alınan önlem sizi korumuyor. Bunun önlemini alırsak bu riskleri yaşamayız diyoruz.”

İç pazarda bu yıl kısmi toparlanma, önümüzdeki yıl da gerileme beklediklerini ifade eden Bozkurt, “Gelecek yıl üretimle ilgili hiçbir sıkıntı olmasa da pazar bu yıldan düşük olacaktır diye düşünüyoruz. Bu yıl 750-800 bin adet olur diyoruz. Ama gelecek yıl, faizle ve kurun geldiği seviye ile pazarın ancak 700 bini bulabileceğini düşünüyoruz. Şu anda ertelenmiş bir talep vardı 2018'den gelen… Filolar vs. bunların talepleriyle bu yıl arttı. Ama 2021'de bu yılın bir tık altında olur diye düşünüyorum” dedi.

VERGİ SİSTEMİ YENİLENMELİ

Türkiye'deki vergi sisteminin de yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Bozkurt, “Bizim vergi sistemimiz çok geride kaldı. 1.6 cc baremi her yerde karşımıza çıkıyor. Bizim artık motor hacminden kurtulup, biraz daha günümüz teknolojilerini teşvik eden, önünü açan bir vergi sistemi olması lazım” diye konuştu.

Baştan aşağı yenilendi teknolojisiyle ön plana çıktı

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, özellikle B segmentinin Avrupa başta olmak üzere Türkiye'de de hızla artan bir satış grafiği çizdiğini belirtti. Bozkurt, “Baştan sona en küçük parçası dahi yenilenen Yaris ile birlikte bu segmentte iddiamızı yine çok güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Bu sınıfta tasarımı, donanımı, teknolojisi, sürüş keyfi ve güvenlik özellikleriyle öne çıkacak olan Yeni Yaris, Toyota'nın itici gücü olacaktır. Tamamen yenilenen Yaris'in benzinli ve hibrit versiyonuyla daha düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerine ulaşıldı. Dördüncü nesil hibrit motora sahip Yeni Yaris, şehir içinde daha fazla elektrikli sürüş olanağı sunarken, bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor” dedi.