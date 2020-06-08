Üretim ve ihracat azalmaya devam ediyor!

OSD verilerine göre, Ocak-Mayıs döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 415 bin 454 adet, otomobil üretimi de yüzde 31 azalarak 288 bin 133 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 425 bin 804 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 38 azalarak, 331 bin 391 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil ihracatı yüzde 35 oranında azalarak 232 bin 781 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 46 oranında azaldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2020 yılı Ocak-Mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Nisan ayında, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının etkilerinin yoğun hissedilmesinin ardından, otomotiv şirketlerinin tamamı Mayıs ayında üretime tekrar geri döndü. Bu kapsamda, Mayıs ayında toplam otomotiv üretimi 63 bin 145 adet olarak gerçekleşti. Nisan ayı ise toplamda 11 bin 164 adetle kapanmıştı.

Yılın ilk beş aylık dönemine bakıldığında ise, toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 415 bin 454 adet, otomobil üretimi de yüzde 31 azalarak 288.133 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 425 bin 804 adet olarak gerçekleşti.

Salgın etkisiyle normalleşme sürecine devam eden otomotiv sanayiinde Ocak-Mayıs dönemi kapasite kullanım oranı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ YÜZDE 39 AZALDI

Mayıs ayında yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 19 bin 881 adet, traktör üretimi ise bin 900 adet oldu. 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde, ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 39 daralırken, ağır ticari araç grubunda bu daralma yüzde 23, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 40 oranında kaydedildi.