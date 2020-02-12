Üretimlerini, ihracatlarını ve gelirlerini artıracaklar!

Ford Otosan’ın net kârı geçen yılın tamamında %16.4 artışla 2 milyar liraya yükselirken, dördüncü çeyrekte ise %50.1 artışla 616.8 milyon liraya yükseldi. Şirket dün KAP’a açıkladığı bilançosuna göre satış gelirlerini yılın tamamında %17.8 artırarak 39.2 milyar liraya, sadece dördüncü çeyrekte ise %14.5 artırarak 11.5 milyar liraya yükseltti.

Daha önce açıkladığı tedarikçi kaynaklı parça sorunu nedeniyle araç üretimi %1.3 azalarak 369,027 adete inen Ford Otosan, bilançoyla birlikte açıkladığı 2020 hedeflerine göre 370,000 ile 380,000 adet arasında üretim öngörüyor. Şirket geçen yılın tamamında %1.7 artışla 335,455 adet olan ihracatının 2020’de 330,000-340,000 adet olacağını öngördü.

Geçen yıl %26.3 düşüşle 48,464 adet olan yurt içi satışlarının ise 60,000-70,000 adete yükseleceğini tahmin etti. Geçen yıl 1.05 milyar lira, yani Reuters hesaplamalarına göre yıl sonunda yaklaşık 158 milyon euro yatırım harcaması yapan şirket, 180-200 milyon euro yatırım harcaması öngördü.

(REUTERS)