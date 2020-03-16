Üzeri açık SUV olur mu?

T-Roc Cabrio’nun 2 farklı benzinli motor seçeneği bulunuyor. 1.0 TSI ve 1.5 TSI olan bu motorlar otomobili hareket ettirmeye yeterken 9 saniyede açılıp kapanabilen tavanı da oldukça dikkat çekici.

T-Roc Cabriolet, “Style” ve sportif “R-Line” olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle müşterilerin beğenisine sunuluyor. “Style” donanım paketinde, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, beyaz renk ambiyans aydınlatma, tam otomatik klima, şerit takip sistemi “Lane Assist”, yaya algılama özelliğine sahip ve şehir içi acil frenleme fonksiyonunu içeren ön bölge asistanı “Front Assist”, Sürücü Uyarı Sistemi ve daha fazlası standart olarak sunuluyor.

Üstü açılabilen T-Roc’ta, 115 hp güce sahip 1.0 TSI ve 150 hp güce sahip 1.5 TSI olmak üzere iki farklı benzinli motor seçeneği sunuluyor. 1.5 TSI motorunda çift kavramalı şanzıman DSG seçeneği de bulunuyor. Açılabilen tavana ve çift kapılı gövdeye rağmen otomobil 280 litrelik bagaj hacmini kullanıcısına sunuyor.