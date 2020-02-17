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Üzeri açılan Aston Martin Vantage kaç para?

Yeni Vantage Roadster, ortaya çıktı. Aston Martin'in en önemli modellerinden biri olan Vantange'nin üzeri açılabilen versiyonu olan otomobil Türkiye'de 425 bin euro yani bugünün kuruyla tam olarak 2 milyon 783 bin 750 TL!

Sozcu.com.tr
10:26 -
Haberler Otomotiv
Üzeri açılan Aston Martin Vantage kaç para?

Vantage Roadster yumuşak tavanıyla ilk etapta dikkat çekiyor. Otomobil 4 litre hacminde V8 motora sahip. Çift turbolu bu motor 510 beygir güç ve 685 Nm tork üretiyor. Aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması da bu detaylar ışığında 3.8 saniye…

2018 yılında piyasaya sürülen Vantage Coupe’ye katılan bu üstü açılır model, güçlü performans, olağanüstü dinamikler ve günlük kullanılabilirlik gibi etkileyici bir karışım sunmakla ünlü bu modelin duygusal çekiciliğini artırıyor. Otomobilin ülkemizdeki satış fiyatına gelecek olursak tam 425 bin euro. Aracın ilk teslimatları ise 2020 yılının yarısından sonra yapılacak.

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