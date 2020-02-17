Üzeri açılan Aston Martin Vantage kaç para?

Vantage Roadster yumuşak tavanıyla ilk etapta dikkat çekiyor. Otomobil 4 litre hacminde V8 motora sahip. Çift turbolu bu motor 510 beygir güç ve 685 Nm tork üretiyor. Aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması da bu detaylar ışığında 3.8 saniye…

2018 yılında piyasaya sürülen Vantage Coupe’ye katılan bu üstü açılır model, güçlü performans, olağanüstü dinamikler ve günlük kullanılabilirlik gibi etkileyici bir karışım sunmakla ünlü bu modelin duygusal çekiciliğini artırıyor. Otomobilin ülkemizdeki satış fiyatına gelecek olursak tam 425 bin euro. Aracın ilk teslimatları ise 2020 yılının yarısından sonra yapılacak.