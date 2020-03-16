Uzun dönemde talep ertelenebilir…

Son günlerde yaşanan Corona virüsü salgınından dolayı birçok sektör kötü durumdan etkilenmiş vaziyette. Türk otomotiv sektöründeki üretim aksama veya değişim olmadan hayatına devam etse de Avrupa’daki üreticiler ciddi sorunlarla karşı karşıya. Bu durumun yedek parça, yeni otomobil tedariğine direkt olarak etkisi olacak.

Tüm bu detayları düşündüğümüzde “kiralama” sektöründe de bazı sıkıntıların yaşanılacağından bahsediliyor. Konuyla ilgili Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği'nin (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici bazı açıklamalarda bulundu!

TALEP ARTIŞI EN ÇOK GÜNLÜK KİRALAMALARDA OLABİLİR

Ekici, “Son dönemde tarafımıza yönlendirilen soruların başında, salgın nedeniyle filo kiralamaya olan talebin artıp artmadığı geliyor. Bu eğilimin doğru olduğunu söylemek bu aşamada mümkün değil. Ancak hastalıktan korunmak için birçok kişinin toplu ulaşım yerine özel otomobillerini kullanmaya başladığı özellikle iş saatlerinde trafiğin yoğunlaşmasından anlaşılıyor. Salgın kalıcı olmadığından, şirketler veya bireyler uzun dönemli kiralama yerine günlük veya aylık kiralama yaparak geçici ihtiyaçlarını gideriyorlar. Sonuç olarak talep artışı bu süreçte daha fazla günlük kiralama iş kolunda gözlemlenebilir.” dedi.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı, “Bir yandan bu nedenle araç kiralamaya talep varken, diğer bir yandan ertelen ya da iptal edilen seyahatlerden ötürü talepte bir daralma da var. Kısaca bazı müşteri grupları talebinde artış varken bazı gruplarda da azalma var. Şu an için günlük kiralama sektöründe, virüs öncesi döneme göre kiralanan araç sayısında bir artış yok.” diye ekledi.

Son olarak Ekici, “Bu noktada “Nisan ayında her sene olduğu gibi talep artışı olacak mı?” “Sektör yüksek sezona giriş döneminde her yıl yakalanan büyümeyi yakalayabilecek mi?” soruları önem kazanıyor. Turizmdeki daralma, yabancı turist sayısındaki azalma ve iş amaçlı seyahatlerdeki azalma olasılıkları bu süreçte yakından takip edilmeli. Şu anda Avrupa'da, özellikle de İtalya'da, günlük kiralama işinde ciddi yavaşlama yaşanıyor.” dedi.

UZUN DÖNEMDE TALEP BİR MİKTAR ERTELENEBİLİR

Ekici, “Umarım devletimizin ve toplumumuzun salgının yayılmasını engellemek için aldığı önlemler etkisini gösterir ve bu badireyi zarar görmeden atlatabiliriz. Kısa dönem araç kiralama sektörünü değerlendirecek olursak, performansı ve ne şekilde etkileneceği salgının seyrine bağlı olacaktır.” dedi.

TOKKDER Başkanı İnan Ekici, “Ülkemizde kısa dönem araç kiralama sektörü yıllık cirosunun yaklaşık yüzde 25-30'unu yurt dışından gelen müşterilerinden yapıyor. Bu nedenle yurt dışından turistik veya iş amaçlı gelen ziyaretçi sayısı sektörün performansında belirleyici rol oynayacaktır.” dedi.

Ekici, “Uzun süreli kiralama işinde ise ciddi bir negatif etki beklemiyoruz. Sadece salgının etki boyutuna bağlı olarak talepte bir miktar erteleme yaşanabilir. Ancak senenin ilk yarısında salgın ortadan kalkarsa uzun süreli kiralama sektörü senenin ikinci yarısında yüksek bir talep ile karşılaşarak yıllık performansını dengeleyebilir.” dedi.

TOPLU TAŞIMA YERİNE ARAÇ KİRALAMAYA YÖNELEN BİR GRUP OLUŞTU

Ekici son olarak, “Şu ana kadar, Türkiye'deki vakaların artışına bağlı olarak talep artışı gözlemlemedik. Bazı müşteri gruplarından gelen talepte azalma gözlenirken, toplu ulaşımı tercih etmediği için araç kiralamaya yönelen yeni bir müşteri grubu oluştu. Araç kiralamaya olan toplam talepte henüz negatif bir etki gözlenmedi. Ancak salgın yayılır ve süresi uzar ise sektörümüzde geçen seneye göre bir daralma yaşanacaktır.” dedi.