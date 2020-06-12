Uzun menzilli BMW i3 kaç para?

2014 yılından beri segmentinde en çok tercih edilen otomobillerden biri olmayı başaran BMW i3, elektrikli mobilite alanında yenilikleriyle dikkat çekiyor. Artan batarya kapasitesiyle BMW i3 (120 Ah) yeni nesil yüksek voltajlı pilleri sayesinde, pil hücre kapasitesini 120 amper saate yükselterek günlük kullanımda ortalama 260 kilometrelik menzil performansı sunarken, bu değer kullanıma bağlı olarak 335 km'ye kadar ulaşabiliyor.

BMW i3 (120 Ah) 407.800 TL'den başlayan fiyatlarla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu.

Her biri on iki lityum-iyon depolama hücresine sahip ve sekiz modülden oluşan bataryasıyla BMW i3 (120 Ah), bir önceki nesline göre sürücülere yüzde 30'luk bir menzil artışı sunuyor. Yüksek voltajlı lityum-iyon bataryasıyla günlük kullanımda 260 kilometrelik menzil sunan BMW i3 (120 Ah), NEDC ölçümlerine göre 335 kilometrelik bir menzil performansı elde ediyor.

BMW i3 (120 Ah), modüler tasarımı sayesinde Borusan Otomotiv yetkili servislerinde kolaylıkla onarım ya da batarya değişimi yapılabilmesine olanak sağlıyor.

Otomobil, 170 bg güç sunan elektrikli motoruyla 0'dan 100 km/s hıza 7.3 saniye ulaşıyor. Kalkıştan itibaren kesintisiz bir güç sunan BMW eDrive teknolojisi, sessiz sürüş performansıyla konforu maksimum seviyeye taşırken, emisyonsuz olmasıyla da daha çevreci bir sürüşe imkan sağlıyor. Ayrıca, hızlı şarj istasyonundan yapılan şarj işlemiyle yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 doluluk seviyesine gelebilen BMW i3 (120 Ah), kısa şarj süresiyle birlikte şehir içi kullanımı kolaylaştırıyor.