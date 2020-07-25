Uzun yolda dikkat edilmesi gereken detaylar…

Bu yılın mart ayından itibaren Türkiye’yi de etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle tatil planlarında ciddi değişiklikler oldu. Değişen planlar en çok ulaşım biçimlerini etkilerken, temmuz ayıyla birlikte ülke içindeki tatil hareketliliği başladı diyebiliriz.

Tatil yapmak isteyen vatandaşlar genellikle kendi otomobilleriyle seyahat etmek istedikleri için kara yollarındaki yoğunluk ister istemez artıyor. Bu yıl 31 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında olan Kurban Bayramı’nda da trafik yoğunluğu bekleniyor. Biz de sizler için yola çıkmadan önce ve yola çıktığınızda dikkat etmeniz gerekenleri bir araya getirdik…

DAHA GÜVENLİ BİR YOLCULUK İÇİN BU DETAYLARA DİKKAT EDİN!

-Yola çıkmadan önce aracınızın frenlerini, motor ve silecek suyunu, sileceklerini ve aydınlatma elemanlarını kontrol ettirin.

-Aracınızın içinin temizliğine özen gösterin gerekirse hava ve polen filtresini değiştirin.

-Yaz mevsimine denk gelen bir seyahat olacağı için klimanızı kontrol ettirin.

-Lastiklerinizin hava basınçlarını kontrol edin, kış lastiklerinizi değiştirmediyseniz kesinlikle yaz lastikleriyle değiştirin.

-Rot-balans pek önerilmese de ustanıza özellikle sorun ve aracınızın buna ihtiyacı varsa yaptırın.

YOLA ÇIKTIĞINIZDA DA BU HUSUSLARA DİKKAT EDİN!

-Araç içinde dinlenilen müziği sıklıkla değiştirmek konsantrasyonu artırıyor. Bu yüzden yeni ve kalabalık bir şarkı listesi oluşturun.

-Seyahate çıkmadan önce uykunuzu iyi alın ve seyahat öncesinde ağır bir yemek yemeyin.

-Eğer gözleriniz bir noktaya takılırsa ve göz kapaklarınız ağırlaşmaya başlarsa mutlaka aracı güvenli bir yerde durdurun ve temiz hava alın.

-Yolculuk esnasında kısa da olsa mutlaka iki saatte bir mola verin, su içmeye özen gösterin.

-Araçta ikinci bir sürücü olması durumunda şoför değişikliği yapın.

-Sürüş rutininden çıkmak için su için, bir şeyler atıştırın.

-Öndeki aracı takip mesafenize dikkat edin. Takip mesafenizin hızının yarısı kadar metre uzunluğunda olduğunu unutmayın.