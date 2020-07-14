Vavacars’tan 3 yeni şube geliyor

Petrol Ofisi ile kurulan iş birliği ile birlikte teknolojik altyapı ve yenilikçi iş modeli sayesinde ülkemizde büyümeye devam eden şirket, İstanbul'daki 10 VavaCars Satın Alım Merkezi'nin ardından şimdi Ankara, İzmir ve Bursa'da yeni merkezler açıyor.

Ağustos ayında Ankara – Ümitköy'de açılacak VavaCars Satın Alma Merkezi, 1.400 metrekareye yayılan alanı ile yüksek kapasitede hizmet vermeye hazırlanıyor. Bu merkez sayesinde, 2. el araç piyasasının yüzde 20'sini oluşturan İstanbul'un ardından yüzde 12 ile ikinci sırada gelen Başkent, VavaCars'ın hayat kolaylaştıran modeliyle tanışacak.

VavaCars Türkiye CEO’su Lawrence Merritt, “Dünyaca içinden geçtiğimiz bu dönemde birçok firma sadece mevcut koşullarını korumaya odaklanmışken biz VavaCars olarak odağımıza büyümeyi koyduk. Bu krizden çıkmanın yolunu müşterilerimiz için yenilikler gerçekleştirmek büyümek olarak görüyoruz. Bu iş modelini tüm dünyada ilk olarak Türkiye'de uygulamaya sokmamızın ardından henüz bir yıl geçti ve yüksek müşteri memnuniyetimizin ve yüksek tavsiye skorlarımızın bir sonucu olarak hızlı bir talep artışına şahit oluyoruz. Müşterimiz neredeyse biz de orada olmak, aynı standartta hizmet sunarak onlara yakın olmak zorundayız. Bu nedenle, İstanbul'daki Satın Alma Merkezleri'mizin ardından üç büyük ilde, Ankara, Bursa ve İzmir'de de müşterilerimize hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle Ankara'daki VavaCars satın alma merkezimiz 1.400 metrekare alanı ve hizmet kapasitesiyle bir amiral gemisi konumunda olacak. Tüm VavaCars merkezlerimiz, beş yıldızlı bir otel konforuna ve modern çizgilere sahip ve en önemli vaatlerimizden biri olan şeffaflık ilkesine paralel olarak şeffaf biçimde tasarlandı. Herkesi VavaCars deneyimini yaşamaya davet ediyoruz,” dedi.