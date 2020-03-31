Ve hepsi kapandı!

Tofaş'tan yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

* Pandemik durumun seyri dolayısıyla, sağlık risklerini azaltmaya yönelik aldığımız önlemler ile yurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslim süreçlerini dikkate alarak üretim programımızda değişiklik kararı almış bulunuyoruz.

* Fabrikamız 3 Nisan Cuma akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle 20 Nisan 2020 tarihine kadar üretime ara verecektir.

Bu arada daha önce 4 Nisan'da üretime yeniden başlayacağını açıklayan Ford Otosan da bu arayı 13 Nisan’a kadar uzattı.

GÜNLÜK ARAÇ ÜRETİMİ

Türk otomotiv sanayinin toplam üretim kapasitesi 2.055.792 adet. Verilen bu aranın anlamını ifade etmesi açısından bakarsak, ürün cinslerinin günlük üretim kapasiteleri şu şekilde çıkıyor:

*Otomobil 3.290 adet/gün

*Ticari Araç 2.136 adet/gün

*Traktör 206 adet/gün

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KAYIP 61 BİN ADEDİ GEÇTİ

Türkiye'de otomotiv ana sanayinin üretim kapasitesi 2 milyonun üstünde ama 2019'da kapasite kullanımı toplamda %70.9'du.

Corona salgınına bağlı üretimlerin durmasıyla bu oran bile aranacak gibi duruyor.

Sadece 15 günlük üretim arası 61 bin adetlik üretim kaybı yaratıyor. Ama ara daha şimdiden 3 haftayı geçti ve böyle giderse kayıp çok daha fazla olacak. İşin vahim tarafı ise şu an üretim olsa bile satacak ve gönderecek yer yok.