Ve Temsa yine sahnede!

TEMSA, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi İZULAŞ'a 16 Avenue otobüs teslimatı yaptı. Başkan Tunç Soyer; “Filomuzu, her geçen gün son teknoloji ürünü, doğaya saygılı, engelli dostu, klimalı, alçak tabanlı, konforlu, çevre dostu otobüslerle gençleştirerek büyüteceğimizin sözünü vermiştik. Bugün hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz 16 yeni otobüsümüz işte bu sözümüzün gereği” dedi. Temsa Satış Müdürü İrfan Özsevim ise ESHOT ve İZULAŞ'ta hizmet veren otobüs sayısının bugün 426'ya çıktığını belirtti.

Yeni otobüslerin hizmete alınması nedeniyle Gündoğdu Meydanı'nda 16 Haziran Salı günü düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İlçe belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İZULAŞ Genel Müdürü Arda Şekercioğlu, meclis üyeleri, belediye bürokratları Temsa Satış Müdürü İrfan Özsevim, Temsa İzmir yetkili bayii Yaşaroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Özkan katıldı.

426 Temsa markalı otobüs İzmirlilere hizmet veriyor İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi İZULAŞ'a 16 otobüs teslimatı gerçekleştirmenin mutluluğu içinde olduklarını belirten Temsa Satış Müdürü İrfan Özsevim, “ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde son yapılan 16 adetlik Avenue teslimatıyla birlikte toplam iki şirketteki Temsa markalı otobüs sayısı 426'ya ulaştı. İki şirkette hizmet veren araçlar arasında en büyük parka sahip firmalardan biri olmak bize gurur veriyor. Bu seviyeye gelmek gerçekten hem araçlarımızın kalitesi hem de satış sonrası sürecimizle de büyük bir başarı elde ettiğimizin de göstergesi. Yaklaşık 7 yıldır da 20 kişilik Temsa ekibimizle ESHOT ve İZULAŞ'a kesintisiz hizmet süreci içinde destek veriyoruz. Yeni araçlarımızın İzmir halkına ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZULAŞ'a hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.