Venedik Film Festivali’nin yıldızı…

Venedik Uluslararası Film Festivali, sinemanın izleyicileri etkileme ve heyecanlandırma yeteneği ile Lexus'un müşterilerine harika deneyimler sunma arzusu arasındaki sinerjiyi vurguluyor. Her ikisi de yüksek kaliteli işçiliğe ve gelişmiş teknolojilerin kullanımına odaklanırken Lexus, otomotiv dünyasının ötesine geçerek yaratıcılığa ve yeniliğe ilham vermeyi de amaçlıyor.

Resmi araç sponsoru olarak Lexus; festivale katılan aktrisler, aktörler, film yapımcıları ve seçkin misafirlere eşlik etti. UX 300e ve LC Convertible ile birlikte Lexus'un hibrit motorlara sahip SUV ürün gamı, ES lüks sedan ve LC süper coupe de organizasyonda yerini aldı. Festivale Cate Blanchett, Elodie, Marracash, Anna Foglietta, Matt Dillon ve Ludivine Sagnier gibi isimler katıldı.