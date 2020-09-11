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Venedik Film Festivali’nin yıldızı…

Japon premium otomobil üreticisi Lexus, 77. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin resmi araç sponsoru markası oldu. Marka festivale tamamen elektrikli modeli UX 300e ve yeni ikonik modeli LC Convertible başta olmak üzere 36 modelle katıldı.

Sozcu.com.tr
14:21 -
Haberler Otomotiv
Venedik Film Festivali’nin yıldızı…

Venedik Uluslararası Film Festivali, sinemanın izleyicileri etkileme ve heyecanlandırma yeteneği ile Lexus'un müşterilerine harika deneyimler sunma arzusu arasındaki sinerjiyi vurguluyor. Her ikisi de yüksek kaliteli işçiliğe ve gelişmiş teknolojilerin kullanımına odaklanırken Lexus, otomotiv dünyasının ötesine geçerek yaratıcılığa ve yeniliğe ilham vermeyi de amaçlıyor.

Matt Dillon ve Lexus ES

Resmi araç sponsoru olarak Lexus; festivale katılan aktrisler, aktörler, film yapımcıları ve seçkin misafirlere eşlik etti. UX 300e ve LC Convertible ile birlikte Lexus'un hibrit motorlara sahip SUV ürün gamı, ES lüks sedan ve LC süper coupe de organizasyonda yerini aldı. Festivale Cate Blanchett, Elodie, Marracash, Anna Foglietta, Matt Dillon ve Ludivine Sagnier gibi isimler katıldı.

Anna Foglietta ve Lexus RX

film hibrit otomobil
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