Vespa ve Christian Dior’dan ortak tasarım!

İtalya'da 1946 yılında kurulan ve motosiklet dünyasına yeni bir soluk getiren Vespa ile aynı yıl Fransa'da kurularak bir moda devi haline gelen Christian Dior, ortak miraslarından yola çıkarak daha özgür ve yaratıcı bir dünyaya ilham vermek için bir araya geldi.

İşbirliği; 2012 yılında Milano'da tanıtılan ve zarif ve modern çizgileri kadar teknolojik yenilikleriyle tanınan ikonik Vespa 946'nın güncel bir yorumu olan yeni modele hayat veriyor. Bu kapsamda Dior kadın koleksiyonlarının Yaratıcı Direktörü Maria Grazia Chiuri tarafından yeniden tasarlanan “Vespa 946 Christian Dior”, bir el sanatları atölyesinin titizliği, standartları ve hassasiyetiyle İtalya'da üretildi.

Vespa 946 Christian Dior gövdesinin rengi Dior Kreatif Departmanı ile birlikte geliştirilen özel bir renk olup, altın rengi detaylar ile tamamlanıyor. Selede maviye boyanmış hakiki deri ile aynı rengin farklı bir tonunda dikişler kullanılırken, elcikler yine mavi deri ve aynı rengin farklı bir tonunda dikişler ile kaplanıyor. Yine sele desteği de “Dior Monogram” orijinal kumaş döşemeyle kaplanıyor. Sağ tarafta “Christian Dior Paris” logolu özel bir sticker bulunurken, sol tarafta ise kişiselleştirme seçeneği sunuluyor. Sele altında bulunan kancada da özel “Christian Dior” logosu yer alıyor.