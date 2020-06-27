Vespa’nızı ön siparişle alabileceksiniz

Vespa, gerçekleşen yoğun talebi karşılayabilmek için “Bana Özel Vespa'm” adında yeni bir uygulamayı devreye alıyor. Bu yaz rengarenk Vespa modellerinden birine sahip olma hayali kuranlara özel, fiyat garantili ön satış uygulamasıyla Vespaseverler diledikleri renk ve modelde Vespa'nın sahibi olabilecekler. Üstelik kullanıcılar bu uygulama sayesinde sabit fiyat ayrıcalığından da yararlanıp avantaj sağlıyorlar.

Vespa Türkiye Pazarlama Müdürü Şirin Yurtseven, dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Covid-19 salgını sonrası kişisel mobilitenin daha da arttığını ve buna bağlı olarak taleplerde artış gözlemlediklerini belirterek; “Hem artan talebi geri çevirmemek hem de herkesin gönlünden geçen modele sahip olmasını sağlamak için yeni bir fiyat garantili ön sipariş uygulamasını devreye aldık. Normal koşullarda müşterilerimiz stoklarımızdaki renk ve modellerden seçim yapmak durumundaydı. Yeni uygulamamızla beraber ise ülkemizdeki Vespa severler, İtalya'da üretilen hangi model varsa onu seçme şansına sahip olabiliyorlar. Yakında yeni hizmetlerimizi de devreye alarak artan taleplere cevap vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.