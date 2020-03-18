Virüse rağmen neden otomobil alıyoruz?

Türkiye'nin en büyük distribütörlerinden birinin yetkilisi showroom ve satış sonrası hizmetlerdeki düşüşün yüzde 10 civarı olduğunu söylerken, diğerleri de aslında bunu teyit ediyor. Yine Türkiye'nin en çok satan markalarından birinin büyük bayisi, showroom trafiği son günlerde biraz azalsa da satışların telefonla devam ettiğini söylüyor. Peki bunca şey yaşamamıza rağmen neden otomobil almaktan

vazgeçmiyoruz. Bana göre sebepleri özetle şöyle;

Bildiğiniz gibi zaten martın ilk haftasına kadar çok ciddi bir talep artışı vardı. Bu aslında 2018 ve 2019'da ötelenen talebin yarattığı bir hareketlilikte. Açıkçası gelen ve yolda olan araçların da çoğu yılbaşından itibaren satılmıştı. Corona virüs salgının artmasıyla birlikte Avrupa ve Türkiye'de üretimlerde yaşanan aksama haberleriyle, yeni araç bulamama, bulsa bile yükselen kurlardan dolayı zamlı alma riskine karşı yeni bir hareket başladı.

Buna ek olarak kıyıda köşede parası olan insanlar Corona virüs salgınının yarattığı hijyen endişeleri nedeniyle toplu taşıma veya taksiye binmek yerine kendisine ait bir otomobili olsun istedi. Nasıl depremlerde sokakta kalmamak, en azından içinde oturmak için otomobil almak isteriz ya, bu da aynı psikolojik nedenden ortaya çıkmış olabilir.

Ayrıca evinizde bir aracınız varsa, eşiniz veya çocuğunuz için ikinciyi de alıp, kıyıda köşede duran ve değeri hızla düşen paranızı da değerlendirmek istemiş olabilirsiniz.

TARİHTE BİR İLK YAŞANACAK

Son olarak, sosyal medyada da paylaştım ama Türk otomotiv sektörü zor bir sürece doğru ilerliyor. Bana katılır mısınız bilmem ama, Türkiye'de 1 yıl önce araç vardı, talep yoktu, 5 aydır ise bu kez talep var ama araç yok. Corona virüse bağlı üretimlerin durması ve insanların endişesi nedeniyle belki de tarihte ilk kez nisandan itibaren hem talep hem de ara olmayacak.