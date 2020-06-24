Volkswagen ‘araç kiralama’ sektörüne geri mi dönüyor?

Corona virüsü salgını sebebiyle dünya çapında dolaşımın azalması Europcar gibi araç kiralama şirketlerini de derinden yaraladı. Talebin azalmasıyla birlikte işlerin düşmesi, 2006 yılında Europcar’ı yatırım şirketi olan Eurazeo SE’ye satan Volkswagen için geri dönüş ifade ediyor gibi düşünebilirsiniz.

Reuters’ın isim vermeden belirttiği kaynaklarından biri Alman üreticinin satın alma konusundaki ilgisini göstermek için Europcar’a ulaştığını belirtmiş.

Europcar mart ayı sonundan itibaren 1 milyar eurodan fazla piyasa değerine ve 390 milyon euroluk bir borca sahip. Ayrıca Fransız firma sadece VW tarafından değil Apollo Global Management firmasının da dikkatini çekmiş durumda. Konuyla alakalı Europcar’ın yüzde 30 hissesine sahip olan Volkswagen, Apollo ve Eurazeo bir açıklama yapmadı.