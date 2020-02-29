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Volkswagen, Audi’nin tamamına sahip olmak istiyor!

Volkswagen Grubu'nun premium markası olan Audi, az da olsa dışarıya ait hisse bulunduruyor. Volkswagen Audi'nin yüzde 99.64'lük hissesine sahipken dışarıda kalan yüzde de 0.36... Grup markanın gelecek mayıs ayında düzenlenecek olan gelen kurul toplantısından önce bu hissesini almak istiyor.

Sozcu.com.tr
14:24 -
Haberler Otomotiv
Volkswagen, Audi’nin tamamına sahip olmak istiyor!

Volkswagen Grubu CEO’su Herbert Diess tarafından yapılan açıklamada, “Endüstrideki güçlü değişimi biz de grubumuzun havuzunda topluyor ve değerlendiriyoruz ki rekabetçi geleceğe hazır olabilelim. Audi’nin yeni CEO’su Markus Duesmann bu yeni gelecek için Volkswagen Grubu’nun Ar-Ge’sinden bu markadaki yeni göreve geldi.” dedi.

Audi AG yeni CEO’su Markus Duesmann

Belirli yetki ve sorumlulukların yeniden düzenlemesinin ardından Volkswagen AG, Alman borsası yasalarına göre Audi’deki mevcut hisselerini yüzde 99.64’ten, yüzde 100’e çıkarmak istiyor. Dev grup bu konuyla alakalı Audi’nin küçük hissedarlarını ve Alman borsasını bilgilendirmiş.

Audi AG bu yılki genel kurul toplantısını 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirecekti ancak bunu yılın Temmuz veya Ağustos ayına ertelemeyi planlıyor.

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