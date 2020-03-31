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Volkswagen : Çin’deki satışlar iyileşiyor!

Corona virüsü salgınını atlattığını ve yaraların hızlı bir biçimde sarıldığını belirten Çin'den otomotivle alakalı iyi haberler de gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda birçok üretici üretime tekrar başladığını duyurmuştu. Bugün ise Volkswagen, Corona virüsü salgınından sonra satışların toparlanmaya başladığını açıkladı...

12:45 -
Haberler Otomotiv
Volkswagen : Çin’deki satışlar iyileşiyor!

Reuters’ın haberine göre Volkswagen Çin CEO’su Stephan Woellenstein, “Corona krizinin etkilerini 2-3 sonra geride bırakacağım konusunda ihtiyatlı biçimde iyimseriz” dedi.

Volkswagen Çin CEO’su Dr. Stephan Woellenstein

Markadan gelen açıklamada taleplerin kısıtlı olduğu ve ülkedeki üretim yapan fabrikaların kapasitelerini arttırmak için hazırlıklar yapıldığı belirtildi. Ayrıca Changsha ve Urumqi Volkswagen fabrikaları hâlâ kapalı.

Woellenstein şubat ayındaki 250 bin adetlik satışların mart ayında 1 milyon olacağını beklediğini de belirtti. Ayrıca Woellenstein, “İşletmenin ve işlerin iyileşme trendine girdiğine dair onlarca işaret var. Yılın ortasından itibaren sene sonundaki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz. Çin otomotiv pazarından umutluyum.” dedi.

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2020 yılında Çin otomotiv pazarındaki düşüşün yüzde 3 ila 15 arasında olacağı belirtiliyor.

Çin Corona haberler Volkswagen
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