Volkswagen : Çin’deki satışlar iyileşiyor!

Reuters’ın haberine göre Volkswagen Çin CEO’su Stephan Woellenstein, “Corona krizinin etkilerini 2-3 sonra geride bırakacağım konusunda ihtiyatlı biçimde iyimseriz” dedi.

Markadan gelen açıklamada taleplerin kısıtlı olduğu ve ülkedeki üretim yapan fabrikaların kapasitelerini arttırmak için hazırlıklar yapıldığı belirtildi. Ayrıca Changsha ve Urumqi Volkswagen fabrikaları hâlâ kapalı.

Woellenstein şubat ayındaki 250 bin adetlik satışların mart ayında 1 milyon olacağını beklediğini de belirtti. Ayrıca Woellenstein, “İşletmenin ve işlerin iyileşme trendine girdiğine dair onlarca işaret var. Yılın ortasından itibaren sene sonundaki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz. Çin otomotiv pazarından umutluyum.” dedi.

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2020 yılında Çin otomotiv pazarındaki düşüşün yüzde 3 ila 15 arasında olacağı belirtiliyor.