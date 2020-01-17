Volkswagen Çinli pil üreticisine ortak oluyor!

Wolfsburg merkezli otomotiv devi Volkswagen, 2025 yılında 1.5 milyon adet -hibrit motorlu araçlarda dahil- elektrikli otomobili satma hedefi doğrultusunda Çin’in 2.8 milyar dolar değerinde şirketi olan Guoxuan’dan yüzde 20 hisse satın almaya hazırlanıyor. Guoxuan’ın yüzde 20 hissesi yaklaşık 560 milyon dolar değerinde. Anlaşmanın ayrıntılarının büyük bir çoğunluğu kesinleşmiş durumda. İki firmada çoğunluk hissedarları için daha esnek bir fiyatlandırma mekanizması sağlayacak.

Volkswagen bu satın alma gerçekleştiğinde pil üretici olan firmanın en büyük ikinci ortaklarından biri olacak. Zhuhai Guoxuan Trading LTD ise yüzde 25 hisse sahipliğiyle zirvede. Zaten isimden de anlayacağınız gibi bu hissedar şirketin sahibi…

Guoxuan batarya firması Çin’in CATL ve BYD gibi büyük pil üreticilerinin hemen arkasında yer alan orta seviyedeki üreticilerden. Firma Volkswagen’in JAC Motor ortaklığıyla üretim gerçekleştirdiği ülkenin batı şehirlerinden olan Hefei’de yer alıyor.

Konuyla alakalı Reuters’a açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak ise Volkswagen’in gelecek yıllar için satış hedefi koyduğu, elektrikli otomobil sayılarına ulaşmakta zorluk çekmeyeceği bir tedarik zinciri ağı kurmak için Guoxuan ile anlaştığını belirtti. Volkswagen markasının bir diğer batarya üreticisi olan CATL ile tedarik anlamında stratejik bir ortaklığı olduğu da biliniyor.