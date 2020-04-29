Volkswagen ‘corona virüsüne’ rağmen kâr edecek!

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, bu hafta içinde yılın ilk çeyrek verilerini açıkladı. Markanın geçen yıla göre kârlılığında ciddi bir azalma var. 2019’un ilk çeyreğinde 3.9 milyar euro olan kâr, bu senenin ilk çeyreğinde 904 milyon euro olarak duyuruldu.

Markanın çatısı altında Audi, Porsche ve Seat markaları da bulunuyor. Volkswagen AG’nin tüm satışları ise yüzde 25 azalarak 1.9 milyon adette kaldı. Marka Finans Sorumlusu Frank Witter ise yaptığı açıklamada, “Covid-19 salgını işlerimizi ilk çeyrekte ciddi biçimde etkiledi. Maliyetleri düşürmek ve nakit akışını artırmak için çok sayıda önlem aldık ve finansal olarak sağlam bir konumlandırma içindeyiz” dedi ve “Volkswagen Grubu, bu krizi kârlılığa odaklanarak yürütüyor.” diye ekledi.

Almanya’da normalleşme süreciyle birlikte faaliyete geçmeye başlayan otomobil fabrikaları süreçte atılan adımların önemini ortaya koyuyor. Volkswagen tarafından yapılan satış ve kârlılık beklentisindeki açıklama ise, “Bir önceki yıla göre çok altta ama yine de olumlu sonuçlar alıyoruz” şeklinde oldu.