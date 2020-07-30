Volkswagen ilk yarı sonuçlarını açıkladı!

Alman üretici içinde bulunduğumuz corona virüsü salgını sürecini gün geçtikçe daha iyiye gidiyor diye açıklasa da 2019 satışlarına göre ciddi bir düşüş kaydetti.

Çok markalı üretici, 2020 sonuçlarını satışları olumlu olan bölgeler de olsa 2019 yılına göre daha düşük olacağını belirtti. Marka 800 milyon euroluk operasyonel kayıp açıkladı. 2020 yılının ilk 6 ayında Volkswagen teslimatları yzde 27.4 düşüşle 3.9 milyon adet oldu.

Grup marka satışları ise Volkswagen binek otomobiller 1.1 milyon, Audi 416 bin, Skoda 372 bin, Seat 197 bin, Lamborghini 3 bin 604, Bentley 4 bin 569, Porsce 116 bin, VW ticari araçlar 157 bin, Scania 31 bin, Man 47 bin adet olarak gerçekleşti.

Tüm bu detaylar ışığında dev grup hisse başına 4.5 euro ve imtiyazlı hisse başına 4.86 euro temettü önerdi.