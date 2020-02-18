Volkswagen, Manisa’ya fabrika kurma kararını 5 ayda 4’üncü kez erteledi

Geçtiğimiz yıl hem VW'nin CEO'su Herbert Diess hem de diğer şirket yetkilileri ertelemeye gerekçe olarak Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı operasyonu göstermişti. Ancak bu seferki ertelemenin asıl gerekçesinin Türkiye'deki vergi sistemi olup olmadığı tartışılıyor.

ERTELEME TAKVİMİ

1) Alman şirket ilk olarak ekim ayında Suriye’deki Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Türkiye’deki otomobil fabrikası yatırım planını ertelediğini açıklamıştı.

2) Kasım sonunda bu kez VW CEO'su Herbert Diess, Manisa’ya fabrika açma planları konusunda, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekâtı'na dikkat çekerek, “İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız” açıklamasını yapmış ve kararın ertelendiğini söylemişti.

3) Volkswagen, aralık ayında yaptığı açıklamada ise fabrika yatırım kararını şubat ayında vereceğini açıklamıştı.

4) Dün ise konuya yakın bir şirket kaynağı Reuters'e yaptığı açıklamada, “Hala zamanımız var ve bu kararı kesinlikle yıl ortasına kadar verebiliriz” dedi.

2 LİTRE ARAÇ ÜRETİMİ

VW’nin Türkiye’de fabrika kurma kararını bu kez yıl ortasına ertelemesine ilişkin bir kesim Suriye'nin bahane edildiğini düşünüyor. Yani gelmeleri için Türkiye'deki vergi sisteminin değişmesi gerektiğini belirtiliyor.

Çünkü Volkswagen, Türkiye'de ağırlıklı olarak 2 litre motora sahip Passat ve Skoda Superb üretecek ve mevcut vergi sistemiyle iç pazara satma şansları bulunmuyor.

Manisa’ya yapılacak olası yatırımın 1.5 milyar euro civarında olduğu ve kapasitenin 300 bin adet olduğunu biliyoruz. Bunun en azından yüzde 20’sinin yani 60 bin adedinin iç pazarda satılması hedefleniyor ki, 2 litre olursa bu vergilerle satılması zor gibi.

VETO VETO TEHDİDİ SÜRÜYOR

Vergiyi gerekçe gösteren kesim, “Artık demode vergi sisteminden kurtulmak lazım. Otomotivin global teknolojik gelişmelerine uymayan bu vergi sistemi yüzünden yeni yatırımları da kaçırmamalıyız” yorumunu da yapıyor.

Bir diğer kesim ise VW'nin erteleme kararında vergi sisteminin etkili olmadığını düşünüyor. Çünkü bir kaç sene sonra çok farklı bir ürün ve motor üretiminin olabileceğini söylüyorlar. Ayrıca bu kesim halen Türkiye’nin veto tehdidinin devam ettiği düşünüyor.

MANİSA’DA ŞİRKET KURMUŞLARDI

Volkswagen, 2 Ekim’de Manisa’da 943 milyon 500 bin TL sermayeli ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’ unvanlı şirket kurmuş, şirketin Ticaret Siciline kaydı, kurulacak fabrikayla ilgili ilk adım olarak değerlendirilmişti.

Manisa’da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık dört bin kişilik istihdam yaratması öngörülüyordu. 2020 yılı sonunda yapımına başlanması planlanan fabrikanın 2022’de üretime geçmesi bekleniyordu.