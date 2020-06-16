Volkswagen, QuantumSpace’ye ekstra yatırım yapacak!

Volkswagen, Amerika merkezli batarya üreticisi QuantumSpace’e ekstra 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yapacak. 2018 yılında ilk ortaklıklarını gerçekleştiren QuantumSpace ve Volkswagen, gelecek yıllar içerisinde yaşanılacak batarya tedariği konusunda çözüm üretecekler.

Solid-state yani katı batarya üretimi gerçekleştiren firma ürünlerinin kullanılacağı otomobillerin daha uzun menzile sahip olmasını sağlıyor. Volkswagen Grubu Araç Bileşenleri Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Schmall, “Partnerimiz QuantumSpace ile teknolojik gelişim adına bir anlaşma gerçekleştirdik. Ek olarak bu yatırım birlikte geliştirdiğimiz ürünlerin daha efektif, daha çabuk ve daha güçlü olmasını sağlayacak.” dedi.

Volkswagen ve QuantumSpace 2012’den beridir ortak işler yapıyor. O günden bu yana 100 milyon dolarlık bir yatırımla firmanın en büyük otomotiv hissedarı olan Volkswagen 200 milyon dolara kadar olan yeni yatırımla QuantumSpace’deki yerini büyütmüş olacak.